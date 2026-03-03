¿Tienes síntomas de gripa? Cómo saber si se trata de influenza

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa provocada por un virus. A diferencia de un resfriado común, puede ser grave e incluso mortal, especialmente en poblaciones vulnerables.

A pesar de que los signos y síntomas pueden ser similares entre las infecciones respiratorias virales; a diferencia de un resfriado común, los malestares de la influenza suelen aparecer de forma repentina.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de México, estos son los signos y síntomas que se puede presentar si has contraído el virus de la influenza:

Fiebre y escalofríos

Tos persistente

Dolor de garganta

Dolores musculares o “cuerpo cortado”

Dolor de cabeza

Fatiga (cansancio)

Vómito y diarrea, aunque esto puede presentarse en algunas personas, es más común en los niños

El Dr. Oscar Guerra, director Médico en Abbott, enfatiza que para confirmar que se trata del virus de la influenza —y no de un resfriado común o incluso una infección estomacal— es fundamental realizar una prueba diagnóstica.

“Esto permite obtener un resultado preciso y oportuno, facilitando que el profesional de la salud indique un tratamiento temprano y adecuado, reduciendo complicaciones y evitando el uso innecesario de medicamentos”.

Es importante señalar que no todos los síntomas tienen que estar presentes al mismo tiempo; de hecho, muchas personas pueden tener influenza sin desarrollar fiebre.

Contar con un diagnóstico confiable también es clave para evitar la automedicación, que puede enmascarar síntomas, retrasar el tratamiento correcto y aumentar el riesgo de complicaciones.

Además, el doctor recomienda informar de inmediato a las personas cercanas que estás enfermo de influenza para que se puedan tomar las medidas correspondientes.

“De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es fundamental avisar que se trata de influenza para que la comunidad pueda tomar precauciones, ya que es un virus muy contagioso y un tema de salud pública”, comenta el Dr. Oscar Guerra, director Médico en Abbott.

Es importante considerar que una persona puede transmitir el virus incluso antes de que aparezcan los síntomas más evidentes. Por ello es importante recordar a toda la comunidad la importancia de vacunarse contra la influenza, en caso de no haberlo hecho aún.

Tratamiento de la influenza

Contar con un diagnóstico preciso aumenta las posibilidades de que reciba el tratamiento adecuado. Esto es fundamental en el caso de la influenza, ya que los medicamentos antivirales deben administrarse dentro de las primeras 48 horas a partir de que aparecen los síntomas para que sean realmente efectivos.

Estos fármacos no solo ayudan a reducir el tiempo que dura la enfermedad, sino también son clave para prevenir complicaciones graves, como la neumonía o infecciones de oído, que son comunes en los niños.

“Identificar los síntomas de forma temprana es fundamental, no solo para acelerar la recuperación del paciente, sino para proteger la salud de la familia y la comunidad. Es vital permanecer en casa hasta cumplir 24 horas consecutivas sin fiebre, sin haber recurrido al uso de analgésicos o antitérmicos para ocultar los síntomas” comentó el Dr. Guerra.

Si bien el proceso de recuperación puede variar en cada familia, el compromiso con la salud pública comienza con una detección oportuna y el respeto a los tiempos adecuados de convalecencia