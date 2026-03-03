Peso mexicano se deprecia casi 3% frente al dólar por preocupaciones por guerra en Oriente Medio

El peso mexicano cae con fuerza contra el dólar la mañana de este martes. La divisa local retrocede y la paridad toca niveles no vistos desde mediados de enero, afectada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su posible impacto en la economía.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.7785 unidades por dólar. Comparado con un registro de 17.2853 unidades ayer, con el cierre oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento significa un retroceso de 49.32 centavos o de 2.85 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango con un máximo de 17.8091 unidades, que no era visto desde el 15 de enero, y un nivel mínimo de 17.2907. El Índice Dólar (DXY), que mide al dólar con seis monedas de referencia, avanza 0.80% hasta 99.35 puntos.

Continúan los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, y los bloqueos iraníes a las rutas comerciales continúan paralizando las exportaciones de energía desde Oriente Medio. Esto ha presionado los precios de energía y genera preocupación por la inflación.

"Las tarifas de superpetroleros en Medio Oriente alcanzaron máximos históricos luego de que Irán amenazara con cerrar el estrecho de Ormuz y atacara embarcaciones, paralizando una ruta que mueve casi una quinta parte del petróleo global", explicó Valmex.

"El conflicto y sus implicaciones para los precios de la energía siguen ⁠dominando los mercados cambiarios", dijo ING. "Cuanto más se mantengan ⁠elevados, mayor será el daño a las cuentas externas de los importadores y mayor será el lastre para el crecimiento".

"El impacto por la guerra se transmitió a través del fortalecimiento del dólar y del cambio en el apetito por riesgo. En México, estos factores vuelven más relevante el equilibrio entre inflación importada y política monetaria", dijo la firma Pepperstone en un reporte.