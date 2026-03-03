Estados Unidos e Israel atacan Teherán e Irán multiplica su ofensiva en Oriente Medio

Cazas de Israel y Estados Unidos bombardearon este martes el centro de Teherán y los iraníes intensificaron sus ataques a instalaciones petroleras e intereses estadounidenses en el Golfo, en el cuarto día de una guerra sin límite de tiempo.

Los ataques de ambas partes arrecian incendiando las monarquías petroleras del Golfo, dejando decenas de miles de viajeros varados, paralizando el estrecho de Ormuz y disparando el precio del oro negro, aunque por el momento el impacto en el crudo es menor que en la pandemia de covid-19 o la guerra en Ucrania.

El número de muertos en esta guerra desencadenada el sábado por los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán subió a más de 780 en territorio iraní, según la Media Luna Roja local. AFP no ha podido verificar este saldo.

Teherán se ha convertido en una ciudad fantasmal para los habitantes que no han huido de las bombas.

"Me da miedo caminar por las calles desiertas", dice Samireh, una enfermera de 33 años que se ha quedado por sentido del deber.

Según la agencia de noticias Tasnim, cazabombarderos israelíes y estadounidenses apuntaron al edificio que alberga la institución encargada de elegir al líder supremo que sucederá al ayatolá Ali Jamenei, muerto el primer día de la guerra.

Periodistas de AFP escucharon explosiones en el este y el sudeste de Teherán.

Israel anunció este martes haber llevado a cabo ataques aéreos contra la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, y contra instalaciones de producción de misiles balísticos en todo el país.

Horas antes afirmó haber golpeado y "desmantelado" la sede de la radiotelevisión pública, pero esta última dijo que continuaba con su programación.

La agencia de la Unión Europea para el asilo teme un "flujo de refugiados de una magnitud sin precedentes" desde Irán, que cuenta con cerca de 90 millones de habitantes.

"Demasiado tarde"

Entre tanto el presidente estadounidense cierra la puerta al diálogo.

"Quieren hablar. Dije: '¡Demasiado tarde!'", escribió Trump en su red Truth Social.

Washington, que ha registrado seis bajas de soldados, ha sufrido ataques directos a sus intereses.

La embajada estadounidense en Arabia Saudita fue blanco de dos drones iraníes que provocaron un incendio, obligándola a cerrar sus puertas, como ya hizo la legación diplomática en Kuwait.

Estados Unidos tomó la decisión de pedir a los estadounidenses que abandonen Oriente Medio, desde Egipto hacia el este, por motivos de seguridad. En total son 14 países.

Irán advirtió a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda bélica después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender "acciones defensivas" para destruir las capacidades militares iraníes.

"Sería un acto de guerra", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Teherán ha multiplicado sus ataques en la región.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico, amenazaron a Estados Unidos e Israel con abrir "las puertas del infierno" a sus "enemigos". Por de pronto en las últimas horas reivindicaron el ataque a una base aérea estadounidense en Baréin.

Los drones iraníes también alcanzaron centros de datos de Amazon en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos. Catar afirma haber frustrado los ataques contra el aeropuerto internacional Hamad.

Incursión terrestre en Líbano

En Líbano prosiguen los ataques de Israel en respuesta a los disparos del movimiento proiraní Hezbolá.

La ONU informó de al menos 30,000 desplazados.

Este martes, el ejército israelí lleva a cabo una incursión terrestre en una zona fronteriza del sur, indicó una fuente militar libanesa a AFP.

Hezbolá, un partido-milicia con un gran protagonismo político en Líbano y apadrinado por Irán desde hace décadas, dijo haber apuntado a tres bases militares situadas en el suelo israelí.

El sábado, al comienzo de la operación Trump llamó a los iraníes a sublevarse para derrocar la república islámica en el poder desde 1979.

Pero su secretario de Estado, Marco Rubio, precisó que, aunque sería bienvenido, no es "el objetivo" de la guerra, que podría durar semanas o incluso más.

Se trata ante todo, según Israel, de impedir que Irán se dote de la bomba atómica y de destruir sus capacidades balísticas.

Después de la guerra de doce días de junio de 2025, los iraníes "comenzaron a construir nuevas instalaciones, búnkeres subterráneos que habrían hecho que sus programas de misiles balísticos y sus programas de armas nucleares fueran intocables en unos meses", aseguró el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"Y entonces podrían haber apuntado a Estados Unidos", añadió.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, respondió a Rubio en X que "nunca ha habido una supuesta 'amenaza" iraní'".

China llamó este martes a Israel a parar "inmediatamente" los ataques contra Irán, según la agencia oficial Xinhua.

Lejos de aceptar, Tel Aviv pidió a los embajadores extranjeros en Israel "romper cualquier relación" con Irán.

Nerviosismo en los mercados

La guerra en Oriente Medio amenaza una región crucial para la producción y exportación de hidrocarburos, lo que hace temblar los mercados, con una subida de los precios del oro negro y del gas.

Varias instalaciones petroleras fueron atacadas el martes por drones en Omán y Emiratos Árabes Unidos, indicaron las autoridades.

La embajada estadounidense en Arabia Saudita advirtió de un ataque inminente en la ciudad de Dhahran, en el este de Arabia Saudita, que alberga gran parte de las instalaciones energéticas del reino.

Catar suspendió este martes la fabricación de determinados productos como los polímeros, el metanol y el aluminio tras cesar la producción de gas natural licuado (GNL) debido a un ataque iraní contra sus instalaciones.