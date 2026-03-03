Skysense: microrredes y almacenamiento generan sostenibilidad medible y ahorro de doble dígito

La transición energética en México y América Latina avanza hacia modelos más limpios, confiables y competitivos. En este proceso, las microrredes con sistemas de almacenamiento se han consolidado como una infraestructura clave, permitiendo integrar múltiples fuentes —solares, generación convencional y equipos de respaldo— dentro de un sistema inteligente que brinda estabilidad, continuidad operativa y una gestión energética más eficiente.

Tan sólo en México, 64.2% de la electricidad generada en 2024 provino de gas seco, según el Balance Nacional de Energía (SENER). Las energías renovables representaron 24.8%, donde la hidráulica aportó 7.7%, la eólica 6.5%, la solar 6%, la geotermia 2.7%, el bagazo de caña 1.8% y el biogás apenas 0.1%.

Las microrredes representan no sólo una solución tecnológica, sino un nuevo estándar de sostenibilidad corporativa e industrial: permiten generar, almacenar y distribuir energía en áreas específicas utilizando fuentes renovables, mejorando la calidad del suministro. Además, el incorporar sistemas BESS, habilita el almacenamiento de energía eléctrica en baterías recargables para ser utilizada cuando sea necesario.

Una microrred permite traducir la estrategia ESG en resultados medibles y operativos. En el componente ambiental, reduce emisiones al sustituir energía de red por energía renovable autogenerada y optimizar su uso mediante almacenamiento, habilitando reportes claros de kWh renovables, porcentaje de cobertura y toneladas de CO₂ evitadas. En lo social, fortalece la resiliencia organizacional al asegurar continuidad operativa, proteger procesos críticos y reducir riesgos asociados a interrupciones eléctricas, lo que impacta directamente en empleo, seguridad y estabilidad de la cadena de suministro. En gobernanza, aporta trazabilidad: registra consumo, generación, eventos de calidad de energía y desempeño frente a línea base, facilitando auditorías y reportes alineados a estándares internacionales.

Bajo este enfoque, impulsado por Skysense, la microrred deja de ser solo infraestructura energética y se convierte en una plataforma estratégica donde sostenibilidad y rentabilidad avanzan de la mano, con indicadores claros.

Opción confiable para almacenamiento de energía y microrredes

Skysense es pionera en almacenamiento de energía, apostando por una tecnología que está revolucionando la forma en que las empresas consumen y administran su energía. Su ventaja radica en cubrir toda la cadena de valor: diseño, ingeniería, integración, financiamiento, instalación y operación de sistemas BESS y microrredes llave en mano. Esto permite que las compañías adopten soluciones avanzadas sin inversiones iniciales elevadas, acelerando la transición hacia modelos energéticos más limpios y competitivos.

La estrategia de Skysense ha trascendido fronteras y hoy se encuentra en plena expansión regional, con operaciones en México, Centroamérica y Colombia, donde mantiene el sistema de generación en operación más importante del país. Su crecimiento también genera impacto social: para 2025, la empresa genera entre 500 y 600 empleos directos e indirectos, fortaleciendo economías locales mientras impulsa tecnología energética de vanguardia.

Estrategia a largo plazo

Según Statista, se espera que el despliegue global de almacenamiento crezca de forma sostenida durante la próxima década. La plataforma de inteligencia prevé que el almacenamiento en baterías se duplique entre 2022 y 2030, alcanzando cerca de 950 gigavatios para 2050, superando incluso a la energía hidroeléctrica de bombeo.

Conscientes del entorno favorable, la propuesta de valor de Skysense, con más de 10 años de experiencia, combina beneficios cuantitativos —como reducción de costos, optimización del consumo y mayor eficiencia operativa— con ventajas cualitativas que fortalecen la continuidad y la calidad eléctrica. Los sistemas de almacenamiento protegen equipos sensibles, evitan interrupciones y aseguran la operación estable de industrias críticas. Como corazón de la microrred, el BESS provee energía constante, confiable y uniforme, permitiendo a las empresas competir mejor mientras reducen su huella de carbono.

La apuesta de Skysense se refeja además en su compromiso ambiental, que va más allá de la operación diaria. La compañía impulsa la iniciativa Rafiqui, dirigida a construir una planta de reciclaje de paneles solares y baterías para minimizar el impacto ambiental. En este nuevo modelo, la sostenibilidad deja de ser un discurso aspiracional y se convierte en una estrategia concreta para elevar la competitividad.

Con inversiones superiores a 130 millones de dólares en activos sustentables y más de 200 mega watts hora instalados, Skysense impulsa una visión clara: la industria del futuro deberá operar con energía más limpia, más barata y confiable. Las microrredes con almacenamiento ya están cambiando la forma en cómo se produce, cómo se consume y cómo se planifica la energía. Son, en esencia, la infraestructura que permitirá a las empresas crecer sin comprometer al planeta ni su rentabilidad.

