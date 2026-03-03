Alcanza el Municipio de Querétaro inversión histórica por 9,000 millones de pesos: Felipe Macías

El municipio de Querétaro recibió una inversión histórica de 9 mil 300 millones de pesos al cierre del 2025, lo que representó un incremento del 84 por ciento respecto al 2024, como resultado de la política económica impulsada por el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, y de la confianza de los inversionistas.

A nivel nacional, el Municipio de Querétaro presenta un panorama distinto al del resto del país, ya que se registró un aumento del 7 por ciento en la apertura de nuevos negocios en 2025 respecto al año previo, lo que significó la llegada de más de tres mil 408 nuevas unidades de negocio. En contraste, el cierre de comercios disminuyó 16 por ciento.

En materia de impulso económico, se registró un incremento del 17 por ciento en la renovación de licencias de funcionamiento, lo que representó más de 24 mil placas de empadronamiento, gracias a las estrategias implementadas por la administración para incentivar la regularización de comercios.

Además, durante el balance de resultados de 2025 presentado por la Secretaría de Desarrollo Sostenible Municipal, destaca que el municipio de Querétaro se consolidó como un referente a nivel nacional en la generación de empleo, con más de 29 mil nuevos puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Finalmente, dicho balance indicó que a través del Programa de Emprendimiento de la administración del alcalde Felifer Macías, se ha apoyado a mil 238 emprendimientos tradicionales o de base tecnológica mediante capacitaciones, clases magistrales, talleres y procesos de vinculación, y resultado de ello, se constituyeron formalmente 188 nuevas empresas, que incrementaron sus ventas y alcanzaron más de 50 millones de pesos.