El sonido también se juega: cómo preparar el hogar para el verano futbolístico de 2026

En 2026, la pasión del futbol no solo estará en los estadios: también se vivirá, se gritará y se escuchará en millones de hogares mexicanos. Con el país como una de las sedes del torneo más importante del planeta, la preparación para recibir cada partido comienza mucho antes del silbatazo inicial. En ese escenario, JBL, Audio Oficial de la Selección Nacional de México, apuesta por transformar cada habitación en una extensión de la cancha, con su línea de barras de sonido MK2 diseñada para replicar en casa la potencia y la emoción de un estadio.

México será escenario del evento futbolístico más importante del planeta. Se trata de un fenómeno que trasciende el deporte: activa turismo, consumo, conversación social y una audiencia global que, históricamente, supera los mil millones de espectadores acumulados a lo largo del torneo. Tan solo el partido inaugural y la final suelen congregar a millones de televidentes en todo el mundo.

Branded Content

De acuerdo con cifras oficiales, en 2022 reunieron a 5 mil millones de personas que fueron audiencia en los medios, de los cuales 2 mil 900 millones fueron televidentes que disfrutaron de los 64 partidos. Se espera que este año la marca se superé dada la explosión de las redes sociales.

En ese contexto, la experiencia no se limita a lo que ocurre en la cancha. También se construye en millones de hogares donde cada jugada se vive con intensidad colectiva. Ahí es cuando importa contar con un audio que te haga sentir en la cancha con subwoofers potentes, sonido envolvente y más.

El estadio empieza en la sala

La evolución del consumo deportivo ha elevado el estándar tecnológico del hogar. Pantallas más grandes, resolución 4K, conectividad inteligente. Pero el componente que verdaderamente construye atmósfera es el audio.

Branded Content

La línea Soundbars MK2 de JBL está compuesta por modelos como la 500 MK2, 800 MK2, 1000 MK2 y 1300 MK2, diseñados para distintos niveles de experiencia y configuración del espacio. A partir del modelo 800 MK2, las barras incorporan bocinas satelitales desmontables que se desprenden de la barra principal para colocarse detrás del espectador, generando un efecto más inmersivo y envolvente sin necesidad de instalaciones complejas.

Este diseño modular responde a una tendencia clara: usuarios que buscan flexibilidad, potencia y experiencia cinematográfica sin sacrificar estética ni practicidad. En términos acústicos, cada modelo integra tecnologías orientadas a maximizar la fidelidad sonora.

SmartDetails permite una reproducción precisa de los sonidos más sutiles: pasos sobre el césped, el viento en el estadio o pequeñas texturas ambientales que enriquecen la escena. Son matices que construyen realismo y profundidad.

Por su parte, AI Sound Boost utiliza inteligencia artificial para optimizar los bajos sin generar distorsión. En encuentros de alta intensidad, donde la narración y el ambiente alcanzan picos de volumen, esta tecnología mantiene potencia sin sacrificar claridad.

Branded Content

En paralelo, PureVoice 2.0 mejora la nitidez de los diálogos, incluso en escenas de acción o momentos donde el ruido ambiental domina la mezcla sonora. La voz del comentarista o el análisis táctico se mantienen claros y definidos.

Y con MultiBeam™ 3.0, JBL ofrece sonido envolvente desde una sola barra, distribuyendo el audio de forma estratégica en el espacio para crear una sensación tridimensional sin requerir múltiples altavoces externos.

A ello se suma un elemento clave para la experiencia deportiva: el subwoofer inalámbrico. Los modelos integran un subwoofer de 250 mm, mientras que la 1300 MK2 incorpora uno de 311 mm, capaz de ofrecer graves más profundos y contundentes. El resultado es una base sonora robusta que potencia desde el impacto del balón hasta la vibración colectiva de una tribuna, complementando cualquier escena que se esté viendo en pantalla.

Prepararse con anticipación

La organización de un evento de escala global no solo implica infraestructura pública. También activa decisiones privadas: reuniones familiares, espacios adaptados, actualizaciones tecnológicas.

En México, donde el futbol es identidad cultural, equipar el hogar forma parte del ritual previo. Invertir en sonido ya no responde únicamente a una búsqueda estética o tecnológica, sino a una lógica experiencial: maximizar momentos que serán compartidos y recordados.

Branded Content

Cuando cientos de millones de personas alrededor del mundo observan simultáneamente un partido decisivo, la sensación de pertenencia colectiva también se construye desde casa. Y esa construcción depende en gran medida de la calidad acústica.

Más que potencia: fidelidad emocional

Las Soundbars MK2 de JBL buscan reproducir no solo volumen, sino detalle, espacialidad y equilibrio. El objetivo no es simplemente “escuchar más fuerte”, sino escuchar mejor: con precisión, sin distorsión y con una profundidad que envuelva al espectador.

Aunque el verano de 2026 concentrará la atención mediática, la utilidad de una barra de sonido trasciende el calendario deportivo. Series, cine, conciertos en streaming y videojuegos se benefician de tecnologías como MultiBeam™ 3.0, PureVoice 2.0 y AI Sound Boost, consolidando al hogar como centro de entretenimiento premium.

JBL, como Audio Oficial de la Selección Nacional de México, conecta esa evolución tecnológica con la pasión deportiva. La asociación no solo comunica respaldo institucional, sino afinidad con millones de aficionados que viven el futbol como parte de su identidad.

Branded Content

El momento es ahora

Los grandes eventos no se improvisan. Se anticipan. La expectativa hacia 2026 crece conforme se acerca el verano y, con ella, la oportunidad de preparar el entorno para vivir cada partido con intensidad total. Cuando llegue el primer silbatazo, la emoción no solo se observará. También se escuchará. Y en ese terreno, JBL apuesta por que la experiencia sea tan vibrante como el propio juego.

Sobre harman.mx

HARMAN (harman.com) diseña y desarrolla productos y soluciones conectados para fabricantes de automóviles, consumidores y empresas de todo el mundo, incluidos sistemas de automóviles conectados, productos audiovisuales y soluciones de automatización empresarial; así como servicios que son compatibles para el Internet de las cosas. Con marcas líderes que incluyen AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® y Revel®, HARMAN es admirado por audiófilos, músicos y los lugares de entretenimiento donde actúan en todo el mundo. Más de 50 millones de automóviles que circulan hoy en día están equipados con sistemas de audio y automóviles conectados HARMAN. Nuestros servicios de software impulsan miles de millones de dispositivos y sistemas móviles que están conectados, integrados y seguros en todas las plataformas, desde el trabajo y el hogar hasta el automóvil y los dispositivos móviles. HARMAN tiene una fuerza laboral de aproximadamente 30.000 personas en América, Europa y Asia. En marzo de 2017, HARMAN se convirtió en una subsidiaria de propiedad total de Samsung Electronics Co., Ltd.

Durante más de 75 años, JBL ha dado forma a los momentos más memorables de la vida en la intersección de la música, estilo de vida, gaming y deportes. JBL eleva las experiencias auditivas con una calidad de audio superior y diseños de productos que fomentan la individualidad y la autoexpresión. Con credenciales profesionales inigualables y una innovación líder en la industria, JBL es pionero en la industria del audio gracias a ingenieros y diseñadores apasionados y talentosos de todo el mundo. JBL Pro Sound es la tecnología más avanzada que impulsa la cultura a través de im.