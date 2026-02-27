Fibra Next apuesta por inversión industrial en el centro y norte del país

Fibra Next, fideicomiso de inversión en bienes raíces, perfila su estrategia de expansión a través del desarrollo de naves industriales en el centro del país y adquisiciones en el norte, en un contexto de ajustes en el sector manufacturero y resiliencia en logística.

Durante su participación en el sexto Congreso de Desarrollos e Inversiones, Raúl Gallegos, director general de Fibra Next, indicó que la empresa está en busca de oportunidades de inversión en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Baja California.

“Estamos considerando adquisiciones de portafolios de muy buena calidad. Vamos a estar creciendo con desarrollo en el centro del país y comprando en el norte”, comentó Gallegos.

Actualmente, el portafolio de Fibra Next asciende a 85 millones de pies cuadrados, con una concentración de 75% en la zona centro y 25% en la región cercana a la frontera con Estados Unidos.

Su estrategia se apalanca en los 850 millones de dólares que la empresa levantó a través de dos colocaciones en la Bolsa de Valores durante el 2025, capital que será destinado tanto al desarrollo de nuevos proyectos como a la adquisición de inmuebles.

Gallegos remarcó que el sector inmobiliario industrial en el norte del país ha registrado un reajuste como consecuencia de los aranceles a las importaciones en Estados Unidos. El año pasado se moderó la llegada de compañías a México, en medio de la incertidumbre por la renegociación del T-MEC.

Así, existen espacios recién construidos que permanecen vacíos ante una demanda insuficiente. No obstante, la firma identifica oportunidades en inventarios con empresas en operación.

“Especialmente, hay empresas que ya están en México y traen nuevas líneas de producción o expanden sus operaciones. Vienen unos años muy interesantes de crecimiento, tanto del lado de la manufactura, como en la logística y la distribución”, declaró el directivo.

Logística resiliente

Pese al impacto de los aranceles, Fibra Next ha avanzado en su objetivo de consolidarse como uno de los jugadores más importantes del sector inmobiliario industrial en el país.

La compañía privilegia activos vinculados a logística y distribución, que actualmente representan 80% de su portafolio. Estos segmentos muestran mayor resiliencia al depender en buena medida del consumo interno.

Según Fibra Next, por cada metro cuadrado de manufactura se requieren dos metros cuadrados de espacio para operaciones logísticas y de distribución, lo que amplía el potencial de crecimiento en este nicho.

“El consumo sigue siendo robusto. La gente tiene acceso para gastar, ya que hay remesas, el salario mínimo es más alto, hay crédito y programas sociales, entre otros”, añadió Gallegos.

Cabe destacar que, al cierre del tercer trimestre del 2025, Fibra Next reportó a la Bolsa Mexicana de Valores una ocupación de 97.7% en su portafolio, así como 1,218.1 millones de pesos en ingresos trimestrales, cifras que respaldan su estrategia de expansión industrial en México.