Gas Coahuila se analiza como vía para la recuperación económica tras quiebra de AHMSA

“El Gas Coahuila es una gran oportunidad para detonar la economía de las regiones que fueron golpeadas por la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA). Digamos que es una de las soluciones más viables”, respondió a este medio el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, durante su participación en la XVI Sesión Plenaria de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), celebrada en la Ciudad de México.

“Nosotros tenemos el conocimiento, las investigaciones, conocemos la tecnología para poder desarrollar este proyecto siendo sustentable, cuidando el medioambiente y siendo eficientes con el agua. Este tipo de tecnologías y este tipo de prácticas ya existen en el sur de Texas”, señaló.

Durante la gira de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum por la entidad, el pasado 21 de febrero, Jiménez reiteró su disposición de trabajar con el gobierno federal para impulsar proyectos estratégicos, entre ellos el Gas Coahuila.

En Coahuila se localizan las cuencas de Sabinas y la de Burgos con potencial para la explotación del gas no convencional; ahí se tienen reservas de gas shale o lutita, el cual se extrae a través de la técnica de fractura hidráulica conocida como fracking.

“El 70% del gas que se usa en México lo compramos a Estados Unidos; lo explotan a tres kilómetros de la frontera de Coahuila con Texas, allá no han tenido ningún problema ambiental en los últimos 15 años y han podido desarrollar proyectos por varios billones de dólares y se han creado miles y miles de empleos”, aseguró el mandatario.

De activarse el proyecto hoy mismo, en 10 años pudiéramos tener arriba de 50,000 empleos. Esto equivale a que llegaran dos AHMSA, o a que llegara toda la industria automotriz de la región sureste del estado.

El pendiente de AHMSA

El viernes pasado se declaró desierta la subasta de AHMSA y su filial Minosa ante la ausencia de postores y la negativa de los acreedores garantizados Cargill Financial y Banca Afirme a extender las cartas de consentimiento que habrían permitido la venta de los activos de la siderúrgica que se encuentra en estado de quiebra.

El cierre de AHMSA tuvo un impacto devastador en el empleo local en Monclova y zonas aledañas, con una pérdida de 20,000 trabajos, tanto directos como indirectos, “mensualmente, dejaron de circular 700 millones de pesos en la ciudad, solo en salarios del personal metalúrgico”, explicó a este medio Jorge Germán Soto, investigador de la Universidad de Coahuila.

“Hay que profundizar con el Poder Judicial para ver en qué consiste el tema, pero sí esperábamos que ya fuera definiendo porque es algo muy importante para Coahuila”; se necesita encontrar una ruta clara que permita a los exempleados recibir lo que les corresponde y, al mismo tiempo, reactive la siderúrgica, señaló el gobernador.

“Nosotros estamos haciendo cosas paralelas, este año atrajimos varias empresas dedicadas a la industria automotriz que nos ayudaron a generar un buen número de empleos”, sin embargo, “el tema de AHMSA es tan grande, representa una buena cantidad de dinero, que quien tiene la capacidad para resolverlo es el Gobierno Federal en conjunto con el sector privado”, dijo.