Shell ve una "enorme oportunidad" para el crudo brasileño en medio de conflicto en Oriente Medio

El conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán supone una "enorme oportunidad" para Brasil para atraer ⁠inversiones con las que ⁠desarrollar sus activos petroleros, dijo este martes a la prensa el director ejecutivo de Shell en el país.

La estabilidad geopolítica de Brasil y su trayectoria como productor petrolero confiable le dan una ventaja sobre otras naciones, dijo Cristiano Pinto da Costa, aunque reconoció que el país tiene una capacidad limitada para aumentar la producción a corto plazo.

Brasil probablemente se beneficiaría a medio y largo plazo, añadió, al tiempo que promocionaba las inversiones récord de 12,500 millones de reales (2,400 millones de dólares) realizadas el año pasado en el país por la gran petrolera que cotiza en la bolsa de Londres.

"Pasamos de tener entre 10 y 15 bloques ⁠en 2021 a tener ⁠50 bloques exploratorios en ⁠nuestra cartera actual. ‌Fue una decisión estratégica consciente", dijo Costa.

Agregó ⁠que las inversiones de Shell en el país deberían mantenerse altas en los próximos años, a medida que desarrolla activos, incluido el yacimiento Orca. El 24 de febrero, la empresa produjo un récord de 496,000 barriles equivalentes de petróleo al día (boed) en ⁠Brasil, señaló.