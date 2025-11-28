Empresas dirán “adiós al home office”: Fibra Uno anticipa mayor ocupación de oficinas

El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra Uno) proyecta un crecimiento a doble dígito en la ocupación del sector inmobiliario de oficinas en México, impulsado por el paulatino abandono del home office y el regreso de los trabajadores a sus espacios corporativos.

De acuerdo con Gonzalo Robina, director adjunto de Fibra Uno, durante el 2025 se rentaron alrededor de 175,000 metros cuadrados (m2) de oficinas y para el 2026 la expectativa es cerrar el año con 250,000 m2 comercializados.

“Cuando nos comparamos con otros países de América Latina, estamos sustancialmente abajo. Entonces, en niveles de renta de oficinas para los próximos 18 o 24 meses podríamos estar hablando de incrementos de dos dígitos, de 10 a 15% anual”, comentó el directivo en conferencia de prensa.

Si bien estos volúmenes aún no se equiparan a los años previos a la pandemia, cuando se alcanzaba un promedio histórico de 300,000 m2 anuales, Robina destacó que el avance ya permite vislumbrar una reactivación de la inversión en el segmento.

Retorno a la presencialidad

El retorno a la presencialidad ha sido clave para este repunte en los edificios, luego de la fuga de empresas por el confinamiento durante la pandemia.

“El tema del home office ha hecho mucho ruido, pero hoy 78% de las oficinas ya trabajan cuatro o cinco días a tiempo completo en los edificios. Esto ha venido avanzando lentamente, pero hoy se ha venido regularizando”, afirmó Robina.

El directivo añadió que, para el próximo año, más del 90% de las empresas que ocupan los inmuebles corporativos de Fibra Uno operarán cinco días a la semana de manera presencial.

Entre los inmuebles más relevantes de Fibra Uno destacan la Torre Mayor, Torre Diana y Torre Mexicana, mientras que su cartera de inquilinos incluye a Santander, L’Oréal, Volaris, AT&T, Deloitte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Actualmente, el segmento corporativo representa 15% de los ingresos netos del fideicomiso, cuyo portafolio suma 1.2 millones de m2 y mantiene una tasa de ocupación de 86%, cuatro puntos porcentuales por encima del promedio general del mercado.

André El-Mann, director y miembro del Comité Técnico de Fibra Uno, apuntó que el fideicomiso mantiene un margen amplio de crecimiento en los distintos sectores inmobiliarios —incluidos retail y oficinas— más allá del impulso que recientemente tuvieron las naves industriales por el nearshoring.

“La experiencia nos da ventaja con los competidores, porque los ciclos inmobiliarios se repiten. Estamos curados de espanto, sabemos que los sectores se descomponen, pero luego se vuelven a componer y vienen con más fuerza”, afirmó.

Otro elemento que influye en la recuperación del mercado corporativo es la escasez de nueva oferta. “Hoy construir un metro cuadrado no es negocio, necesitamos que suban los mercados. Del 2018 a la fecha no se han construido nuevos edificios”, declaró Robina. Añadió que apenas existen un par de desarrollos que concluirán hacia finales del 2026.

Bajo el ritmo actual de ocupación, Robina proyectó que en dos años podría reactivarse la inversión en nuevos edificios, aunque esto dependerá del comportamiento de los precios de renta, los cuales deben elevarse para incentivar a los desarrolladores.