Bolsa mexicana se desploma más de 4% por preocupación sobre la guerra en Oriente Medio

Las bolsas de valores de México negocian con pérdidas la mañana de este martes. Los índices bajan por segunda jornada consecutiva, en un mercado preocupado por los posibles efectos en la economía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, pierde 4.66% a 67,296.16 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 4.55% a 1,336.07 unidades.

Al interior del índice, todos los valores retroceden. Las mineras, que este año han subido con fuerza, caen ante el descenso de los metales frente al dólar. Industrias Peñoles se desploma 11.18% a 927.33 pesos y Grupo México pierde 8.72% en 201.03 pesos.

Los ataques de Estados Unidos e Israel para acabar con el régimen de ayatolás iraní y con su programa nuclear continúa, mientras que Teherán respondió con un bloqueo del estrecho de Ormuz, vía marítima por la que pasa una quinta parte del petróleo global.