Sheinbaum: Atención a desapariciones se centra en investigación obligatoria y combate al reclutamiento

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que su gobierno reforzó el modelo de atención a las desapariciones en el país, con la apertura obligatoria de carpetas de investigación, un sistema nacional de alertamiento inmediato y acciones contra el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

Sheinbaum Pardo explicó que, tras el caso de Teuchitlán, donde se detectó un sitio de reclutamiento y adiestramiento de jóvenes por parte del crimen organizado, su administración decidió modificar el esquema de atención a familiares y colectivos.

Uno de los cambios centrales es que, ante la denuncia de una desaparición, las fiscalías están obligadas por ley a abrir de inmediato una carpeta de investigación. La primera mandataria señaló que anteriormente existían registros en plataformas de búsqueda sin que necesariamente se iniciara una indagatoria formal.

“Eso cambia por completo, porque se reconoce el delito y la obligación de investigar”, dijo.

Detalló que se fortalece el sistema de alertamiento para que, en las primeras horas tras la denuncia, se notifique a aeropuertos, bancos y centrales de autobuses, con el fin de facilitar la localización temprana de la persona desaparecida.

Atención a colectivos y búsqueda en vida

La mandataria mexicana aseguró que la Secretaría de Gobernación mantiene atención directa con colectivos de familiares y que incluso ella ha dado seguimiento personal a algunos casos.

Indicó que se trabaja en la consolidación de una plataforma única de datos, lo que ha permitido localizar a personas reportadas como desaparecidas que realizaron trámites oficiales en algún punto del país. “Se han encontrado muchas personas en vida”, afirmó, al señalar que en promedio pueden pasar tres meses para lograr la localización en algunos casos.

Combate al reclutamiento

En relación con el reclutamiento de jóvenes, explicó que el gobierno realiza investigaciones para desarticular mecanismos de captación, incluso a través de plataformas digitales y videojuegos.

“Hay una investigación muy grande relacionada con esto”, apuntó, al tiempo que reiteró que la obligación del Estado es atender a las familias, dar con los responsables y terminar con cualquier esquema de reclutamiento forzado.

Ante la posibilidad de que existan implicaciones de fuerzas de seguridad en algunos casos, sostuvo que, de comprobarse la participación de un elemento policial o de la Guardia Nacional en una desaparición, se actúa conforme a la ley.

La jefa del Estado mexicano reconoció que el tema de las desapariciones continúa como “una situación dolorosa” para el país y reiteró que su gobierno presentará próximamente información detallada sobre registros y cifras, enfatizando que detrás de cada número “hay personas”.