¿Cómo elegir la ubicación correcta para tu negocio?

Uno de los peores escenarios para un empresario es tener un negocio sin clientes, porque, aunque cuente con una propuesta innovadora, la ubicación también influye en su rentabilidad.

Es decir, encontrar un local disponible no significa que cualquier tipo de negocio pueda funcionar en ese espacio. En muchos casos, un local puede fallar por una elección emocional.

El primer gran error es decidir por intuición. Cuando el local no funciona nos preguntamos por qué, pero el psicólogo Daniel Kahneman nos dice que también hay que racionalizar, en este caso la ubicación”, explica Julio Rolando Rosales Rodríguez, director general de Location City.

Por ejemplo, si una emprendedora es aficionada al surf y su sueño es abrir una tienda con artículos relacionados al deporte, aunque sea una motivación emocional, hacerlo en una zona urbana no es una opción adecuada.

¿Tienda física o en línea?

A pesar del alcance de internet y las oportunidades que se abrieron gracias al e-commerce, abrir un negocio físico puede parecer menos ventajoso por el pago de la renta, servicios y tiempo; sin embargo, todo depende de la estrategia.

En México, los negocios físicos siguen siendo clave para la economía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen más de siete millones de establecimientos en el país y muchos dependen de su ubicación para atraer clientes y mantenerse rentables.

Asimismo, el e-commerce ha tenido un crecimiento año con año, por las ventajas que conlleva, como la opción de vender a otros estados o países y el ahorro de gastos fijos.

Sin embargo, el especialista explica que no se trata de elegir un solo lado, sino pensar cómo enfocar el negocio y complementarlo con ambos canales.

“Si tu estrategia necesita del mundo digital, por ejemplo, la venta de un seguro digital, en algún momento se tiene que materializar con la atención de un hospital y es ahí cuando se baja al mundo físico”.

Lo mismo pasa en un negocio físico, cuando necesita expandirse al canal digital, como en el caso de los restaurantes al registrarse en plataformas de delivery, lo cual implica trabajar en su presencia digital, publicidad y operación.

Julio Rosales menciona que para emprender o iniciar un negocio no necesariamente se comienza con la apertura de un local comercial, sino en cómo se vende la propuesta de valor.

Indicadores de una mala zona

Una mala elección de una zona puede ser perjudicial para el negocio, ya que, al no haber suficientes clientes, puede entrar en problemas financieros y, en el peor de los casos, cerrar.

Por ello, es importante poner atención a las señales; la primera es analizar si realmente existen ganancias, porque si las deudas aumentan, es un indicador de desequilibrio financiero.

Mientras que la zona de afluencia impacta en la operación. Un caso práctico es un negocio de ropa juvenil en una ubicación de oficinas corporativas, porque, aunque pase mucha gente, no es el público indicado.

Pero, en caso de que la zona sea adecuada, pero sigan sin entrar clientes, el problema es interno, porque puede ser que la propuesta de valor, la atención al cliente o los precios no sean atractivos.

Un caso sobre un negocio con una buena propuesta, pero con una ubicación poco estratégica ocurrió en Minatitlán, Veracruz, donde se instaló una franquicia de Kentucky Fried Chicken durante la década de los 90, que, a pesar de su popularidad, tuvo que cerrar por bajas ventas, debido a que los pobladores preferían consumir local, aunado al nivel socioeconómico de la región.

Consejos para elegir la ubicación de un negocio

Para elegir el sitio adecuado, primero hay que analizar si el público objetivo transcurre por la zona. Las escuelas son áreas adecuadas para las papelerías, mientras que los parques pueden ser espacios idóneos para la venta de helados.

En tanto, un factor que ayuda a ganar visibilidad es establecerse en una zona donde haya negocios del mismo sector. Es decir, como las zonas restauranteras, farmacias o tiendas de música.

Sin embargo, para estar cerca de la competencia y no perder ventas, es importante que la propuesta de valor tenga sentido en el área.

Julio Rosales explica que no tiene caso tener un mismo negocio si los precios son menos ventajosos o la atención no es buena, ya que causa el efecto contrario y ahuyenta a los clientes.

Asimismo, aconseja hacer un estudio de geomarketing para disminuir el riesgo de una mala elección de un local.

De acuerdo con Getin, para que un negocio físico resalte, se puede optimizar el diseño de la tienda con un estilo atractivo y funcional. Esto ayuda a generar un ambiente agradable para los clientes.