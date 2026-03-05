Inversión inmobiliaria en América Latina avanza con cautela

La inversión inmobiliaria en América Latina apunta a un escenario de estabilidad durante el 2026, con inversionistas que priorizan mantener sus actuales niveles de asignación de capital, es decir, prevalece una postura prudente, pero el interés por expandir posiciones en el sector inmobiliario continúa presente, especialmente en segmentos vinculados a la actividad industrial y logística.

De acuerdo con la Encuesta de Sentimiento de Inversión en LATAM elaborada por la consultora CBRE, la expectativa predominante entre los participantes del mercado consiste en mantener niveles actuales de capital en bienes raíces durante el año.

Sin embargo, un segmento del mercado tiene planes de crecimiento, ya que más de 30% de los inversionistas manifestó preferencia por estrategias que implican un aumento en sus inversiones.

Lyman Daniels, presidente de CBRE México, Colombia y Centroamérica, explicó que el sentimiento de inversión en América Latina se mantiene constructivo, con aumentos moderados en la actividad.

“Las intenciones reflejan una postura equilibrada, caracterizada por una ejecución cautelosa y un despliegue selectivo de capital en medio de un entorno macroeconómico más normalizado”, comentó el especialista.

Industrial y logística lideran las preferencias

Según la encuesta elaborada por CBRE Research, los sectores industrial y logístico se mantienen como el principal foco de interés para los inversionistas en América Latina.

Este segmento destaca por su posición constante dentro de las preferencias del capital institucional. La demanda asociada con actividades de producción, distribución y cadenas de suministro ha reforzado su papel como uno de los pilares del mercado inmobiliario regional.

Otros segmentos como vivienda multifamiliar, oficinas, retail y hoteles conservan relevancia dentro de la mezcla de asignación, lo que contribuye a un ecosistema más diversificado.

Comportamiento por país

El análisis por mercados revela distintos matices en la actividad inmobiliaria en la región. En México, el sentimiento de los inversionistas apunta a un interés continuo de adquisición, especialmente en sectores preferidos como el industrial y logístico.

Por su parte, Argentina muestra una actividad de compra más selectiva, vinculada al posicionamiento oportunista, mientras que las intenciones de venta permanecen moderadas.

Brasil refleja disposición para incrementar la actividad de compra, con estrategias enfocadas en activos de mayor calidad. Mientras que en Colombia el mercado presenta un balance entre expectativas de compra y venta.

Ciudades atraen capital

La inversión inmobiliaria se concentra en las principales áreas metropolitanas de América Latina, lo que refuerza el papel de las ciudades núcleo como motores de inversión.

Entre los polos más relevantes destacan Bogotá y Medellín en Colombia; Ciudad de México, Monterrey, Tijuana y Querétaro en México; Camino del Buen Ayre y Buenos Aires en Argentina; así como Sao Paulo en Brasil.

Así, la perspectiva regional para el 2026 apunta a una continuidad en la concentración del capital en mercados maduros, especialmente en sectores vinculados con producción, logística y distribución.