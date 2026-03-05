Demanda de estacionamientos aumentaría 40% durante el Mundial 2026

El Mundial de la FIFA 2026 perfila un aumento en la demanda de estacionamientos en la Ciudad de México, por lo que este escenario abre oportunidades para el sector inmobiliario, aunque también plantea nuevos retos para la movilidad urbana ante la llegada masiva de visitantes.

De acuerdo con Gonzalo Morales, director general y fundador de la plataforma Seeker Parking, si bien el evento representa una oportunidad económica, la llegada de 5 millones de visitantes (estimación del gobierno capitalino) también implica un desafío frente a las deficiencias y problemáticas de movilidad que enfrenta la urbe.

“Es el evento más importante de los últimos años no sólo para México, en América Latina, por su nivel de convocatoria. Para nosotros, va a significar un incremento de hasta 40% en la demanda de estacionamientos”, comentó Morales en entrevista para Econohábitat.

La empresa argentina Seeker Parking ofrece una plataforma para digitalizar el servicio de estacionamientos.

Actualmente, cuenta con alrededor de 4,000 cajones registrados en los alrededores del Estadio Azteca. Hasta la fecha de esta publicación, 22% de estos espacios ya cuentan con reservación para la temporada del Mundial.

Se estima que los precios de estacionamiento durante ese periodo oscilarán entre 600 y 1,000 pesos.

Históricamente, los mexicanos figuran entre los principales compradores de boletos para los partidos del Mundial, por lo que las expectativas para el evento deportivo en territorio nacional son altas y aumentará la presión en los estacionamientos.

“Eso lo han logrado incluso cuando el evento se lleva a cabo fuera del país. Ahora que es en México, los aficionados se van a movilizar desde cualquier otra ciudad para poder asistir, en especial si es para apoyar a su propia selección”, dijo Morales.

Movilidad y saturación

Según Seeker Parking, una persona puede tardar hasta 50 minutos en encontrar un lugar para estacionar su automóvil durante un evento masivo. Esta situación genera estrés, pérdida de tiempo, congestión vehicular y mayores niveles de contaminación, además del riesgo por recurrir a alternativas poco seguras.

En este contexto, el estacionamiento se ha convertido en un negocio informal a través de los conocidos “franeleros”, fenómeno que afecta a los asistentes a eventos como partidos de fútbol y conciertos.

Morales explicó que la Ciudad de México es uno de los principales mercados de América Latina en materia de eventos. Solo en el estadio GNP Seguros se requieren hasta 10,000 cajones de estacionamiento durante eventos como la Fórmula 1 o conciertos de artistas internacionales como Shakira.

“La ciudad tiene una cantidad enorme de eventos, no solo conciertos y partidos, también tiene a la UFC, lucha libre, festivales. Pero ocurre lo que en muchos países latinos: el estacionamiento todavía es muy improvisado”, dijo Morales.

Seeker Parking permite reservar y pagar un espacio de estacionamiento desde el teléfono móvil, ya sea con días de anticipación o incluso una vez iniciado el evento.

Con este tipo de soluciones, la digitalización del estacionamiento busca ordenar la oferta disponible y reducir la incertidumbre que enfrentan los automovilistas durante eventos de gran escala, como los partidos del Mundial 2026.