Cultura laboral y presión de jefes impide que 71% de los mexicanos descanse en vacaciones

La desconexión laboral en vacaciones es aún una utopía para muchos trabajadores. El 71% de los mexicanos no se desconecta del trabajo en su periodo vacacional, de acuerdo con una encuesta de OCC. La cultura organizacional y la presión de los jefes son los factores que más limitan el descanso pleno en esos días.

El 63% de las personas reconoce que consigue desconectarse parcialmente del trabajo en vacaciones, un 8% no consigue hacerlo ni si quiera a medias. Sólo tres de cada 10 disfrutan un descanso pleno.

¿Por qué se dificulta la desconexión en vacaciones? Esto está relacionado con la hiperconexión y los contactos frecuentes a través de dispositivos electrónicos. Según la encuesta de la bolsa de trabajo en línea, el 50% de los trabajadores recibe mensajes, llamadas o correos laborales de forma recurrente durante los días de descanso, y un 35% es contactado en casos puntuales.

Esto significa que sólo 15% de las personas tiene una desconexión laboral plena cuando toma vacaciones.

Este contacto frecuente durante el periodo de descanso es atribuido por los trabadores a múltiples factores, pero los de mayor peso son la cultura laboral (37%), la presión de los jefes (37%), la falta de personal para cubrir las actividades (30%) y la ausencia de políticas para la desconexión laboral (30%).

En menor proporción las personas también citan aspectos como el hábito personal de siempre estar disponible y la sobrecarga de trabajo.

Sin embargo, este fenómeno podría estar afectando tanto la salud mental de las personas como su nivel de compromiso con las empresas. El 34% reconoce que esta falta de descanso pleno le genera mayor estrés y agotamiento, otro 18% considera que disminuye su motivación y 10% dice que afecta su vida personal.

“El cerebro necesita pausas para funcionar bien. Cuando alguien vive reaccionando constantemente a mensajes, llamadas y notificaciones, entra en un estado de alerta permanente que termina afectando concentración, creatividad y toma de decisiones”, apunta Nora Taboada, fundadora de AFE-Liderazgo Consciente.

A decir de la especialista, la hiperconectividad desencadena una ansiedad constante y una dificultad para desconectarse del trabajo, aún cuando no se está en la oficina. Estar pendiente de mensajes laborales durante vacaciones es uno de los comportamientos que se observan con más frecuencia por este fenómeno.

La promesa de la reforma de vacaciones que aún no se cumple

En 2023 entró en vigor la reforma de vacaciones dignas, una modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que duplicó el piso mínimo de vacaciones conforme a la antigüedad. Pero a tres años el cambio legislativo no ha terminado de permear en la práctica, principalmente por los contactos de trabajo fuera del horario laboral.

De acuerdo con el estudio Expectativas 2026 y vacaciones de Rankmi, México tiene la proporción más baja en Latinoamérica de trabajadores que reporta desconexión efectiva en sus días de descanso, sólo 40% lo consigue frente a un promedio regional de 52 por ciento.

En línea con esa tendencia, México lidera en trabajadores con contacto crónico durante las vacaciones, con un 31% de las personas es cuatro veces superior al dato de Chile y 3.4 veces más que la cifra de Colombia.

“El descanso no es un beneficio; es infraestructura de desempeño. Hoy, una empresa que no garantiza la desconexión no solo incumple con la regulación, también compromete la sostenibilidad de su talento. En México estamos viendo una tensión clara entre la exigencia operativa y la capacidad real de recuperación de las personas, y eso ya se traduce en desgaste, rotación y menor productividad”, opina Felipe Cuadra, cofundador y director de Recursos Humanos de Rankmi.

Los datos muestran que, si bien la reforma de vacaciones representó un buen avance en derechos laborales, el cambio legislativo no ha terminado de permear en la práctica por aspectos culturales. Las prácticas que han limitado el descanso siguen existiendo e incluso se han extendido con la hiperconexión.