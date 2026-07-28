Inseguridad, motivo de rechazo de ofertas laborales y de rotación de talento

La inseguridad pública complica la atracción y retención de talento en México pues es más frecuente que los candidatos declinen o no apliquen a una oferta o rechacen un cambio de residencia si perciben que su seguridad está en riesgo, de acuerdo con especialistas.

“Hoy los candidatos ya no solamente preguntan cuánto van a ganar, también dónde van a trabajar y ven si es una zona insegura o no”, comparte Arleth Leal, cofundadora del Colegio de Innovación en Recursos Humanos (CORH).

El salario y otras compensaciones no siempre son suficientes para atraer talento y retenerlo en zonas donde los colaboradores perciben riesgos de seguridad y, por ejemplo, rechazan ofertas que podrían ser el trabajo “de ensueño” si implica inseguridad.

“Hace unas semanas tuve al menos ocho ofertas laborales que estuvieron a punto de caer por el tema de la inseguridad”, comenta Yoani Aceves, Chief Talent Officer en Talenca.

La inseguridad se traduce en costos directos para las empresas porque a mayor incidencia delictiva gastan más en seguridad, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Las vacantes vacías y la rotación asociadas a la inseguridad generan costos para las compañías.

Por ejemplo, la zona noroeste del país (Sinaloa, Zacatecas, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sonora, enfrenta problemas de retención de talento por la inseguridad.

“El talento se concentra donde hay más empleo formal, educación y servicios; sin embargo, en el Noroeste la inseguridad actúa como un costo de frontera interno que dificulta su permanencia”, explica el IMCO.

"Nadie quiere trabajar en zonas inseguras"

La inseguridad provoca el rechazo de ofertas, la baja o nula aplicación a vacantes en zonas con altos índices delictivos, gastos a las empresas para brindar seguridad a sus empleados y gastos a los trabajadores para cuidar su integridad en zonas peligrosas.

“Nadie quiere trabajar en zonas muy alejadas de la parte urbana por temas de inseguridad. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas vacantes en otros estados como Morelos o Guerrero y la gente no se quiere cambiar para allá porque no tienen seguridad”, comenta Arleth Leal.

Las ofertas laborales que implican un cambio de residencia se ven afectadas en ciertas localidades del país porque los colaboradores suelen rechazar las que se ubican en zonas inseguras.

“Cuando tengo que mover a alguien (...) sí he notado que preguntan bastante sobre la seguridad. Saben que en general todo en México no hay certeza de qué va a pasar, pero en ciertas zonas si es un rotundo no, por ejemplo, Michoacán, Querétaro y Jalisco han sido de los estados donde más rechazos he tenido”, describe Yoani Aceves.

El gobierno de México menciona que en las entidades con altas tasas de incidencia delictiva la dinámica económica se ve “profundamente afectada”.

“La inseguridad genera un clima de temor que desalienta la inversión y provoca la migración de empresas y talentos hacia lugares más seguros, reduciendo las oportunidades de empleo y la productividad local”, explica en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030.

Otras zonas que suelen ser complicadas para la atracción y retención de talento por la inseguridad son Michoacán, Celaya, Colima, Guerrero. Sin embargo, otras que solían ser atractivas para el talento comienzan a experimentar el rechazo de candidatos por la inseguridad, como Guadalajara, plantea Aceves.

Inseguridad genera un gasto a empleadores y colaboradores

La inseguridad también representa un gasto para los colaboradores y al aplicar a una vacante calculan “la prima de riesgo”, es decir, los costos que implica ir a una zona insegura para trabajar, como la inversión en taxis, la cual es mayor en el caso de las mujeres, quienes suelen rechazar ofertas por este motivo.

“Vemos que hay mayor rechazo entre mujeres de moverse a otros empleos por esta prima de riesgo, prefieren decir que no tras pláticas con sus familias, porque saben que hubo robos en la zona”, comparte Yoani Aceves.

A esto se suma la baja aplicación a vacantes en áreas con problemas delictivos. “Hace poco tuve una supervacante para Celaya. Era una dirección. Yo creo que se me cayeron unos 18 candidatos por la inseguridad. Es simplemente escuchar Celaya y la respuesta era ‘no gracias, ni por error me voy para allá’”, comparte Aceves.

Los puestos a nivel operativo también resultan complicados de ocupar por los temas de inseguridad, por ejemplo conseguir tranportisas, uno de los más afectados por robos en carreteras.

“Al final también es menor empleabilidad para la zona y menor posibilidad de cierre de vacantes para los perfiles operativos”, agrega.

Candidatos van acompañados a entrevistas

Algunas de las medidas para enfrentar el impacto de la inseguridad en las contrataciones que han observado las especialistas son lsa siguientes: