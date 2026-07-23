AMPI sella alianza con fondo de inversión de EU para modernizar el sector inmobiliario mexicano

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) y Second Century Ventures (SCV), brazo de inversión de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos (NAR, por sus siglas en inglés), formalizaron una alianza para acelerar la transformación del sector de bienes raíces mexicano.

El acuerdo contempla la promoción de soluciones tecnológicas, el intercambio de mejores prácticas, la ampliación de programas educativos, la vinculación de los afiliados de AMPI con empresas proptech y el desarrollo de iniciativas que impulsen la modernización e institucionalización de la industria inmobiliaria.

“En México estamos varios años atrás en temas de tecnología dentro de la industria inmobiliaria. El fondo de inversión SCV, a través del equipo de América Latina, busca impulsar no solo a los profesionales, sino también acercarse con más asociaciones y gobiernos para institucionalizar al sector”, comentó en entrevista Carlos Rousseau, socio director de Reach Latam.

La alianza también establece un marco de colaboración para desarrollar investigación de mercado, estudios comparativos y otros proyectos que permitan comprender la evolución del sector para orientar el desarrollo de tecnología para las próximas décadas.

“Con la NAR como respaldo, hay herramientas muy importantes que queremos traer a México, empezando con el tema educativo y de capacitación digital, así como pilotos con las empresas para crecer e invertir”, dijo Rousseau.

Cabe recordar que Second Century Ventures opera Reach, una aceleradora especializada en tecnología inmobiliaria con programas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, América Latina y Medio Oriente.

Agenda institucional

Además de la adopción tecnológica, Rousseau consideró que el sector inmobiliario mexicano requiere fortalecer la disponibilidad de bases de datos para reducir fricciones durante las transacciones y elevar los estándares de profesionalización.

“Los profesionistas que están en AMPI pueden ser un actor clave en empujar este tipo de cambios en el gobierno. Se necesita más democracia y voluntad política para apoyar estos cambios”, dijo.

La alianza entre SCV y AMPI también busca fortalecer la relación inmobiliaria entre México y Estados Unidos, marcada por la inversión transfronteriza, la compra de segundas residencias, la migración y décadas de colaboración institucional entre ambas organizaciones.

Rezago digital

El socio de Reach Latam añadió que en México existen alrededor de 80,000 profesionales inmobiliarios y estimó que ocho de cada 10 no cuentan con las herramientas digitales necesarias para desempeñar su actividad.

Para Jenny Rivas, presidenta de AMPI, la alianza representa una oportunidad para que los profesionales inmobiliarios mexicanos fortalezcan su competitividad mediante la innovación tecnológica.

"AMPI ha creído durante mucho tiempo que la industria inmobiliaria mexicana es más fuerte cuando combina la experiencia local con la colaboración global", afirmó Rivas.