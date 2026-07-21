Escasez de talento presiona al sector de la construcción en México

La escasez de talento especializado se consolida como uno de los principales retos para la industria de la construcción en México. Mientras la demanda de proyectos industriales, energéticos y de infraestructura digital mantiene su crecimiento, la disponibilidad de personal calificado comienza a limitar la capacidad de ejecución del sector.

El fenómeno ocurre en un contexto en el que México concentra algunos de los mercados de construcción más activos de América Latina. Monterrey registra el mayor costo promedio de construcción de la región, con 2,275 dólares por metro cuadrado, mientras que la Ciudad de México ocupa la segunda posición, con 2,198 dólares, de acuerdo con el informe Global Construction Market Intelligence 2026.

Aun con este incremento en los costos, el principal desafío para sostener el ritmo de inversión es la disponibilidad de talento especializado. "Las estrategias de nearshoring, la transición energética y la creciente demanda de infraestructura digital están intensificando la escasez de talento especializado en el mercado de la construcción en México", destaca el análisis.

El estudio atribuye este escenario al impulso del nearshoring, la transición energética y la expansión de los centros de datos. Estos sectores mantienen una elevada demanda de proyectos industriales y de infraestructura, pero también intensifican la competencia por mano de obra calificada, en especial en disciplinas mecánicas, eléctricas y de plomería (MEP), indispensables para desarrollar obras de alta complejidad.

El reporte señala que 80% de los mercados latinoamericanos analizados reporta escasez de especialistas en disciplinas MEP. El mismo porcentaje reconoce restricciones en la capacidad de las empresas constructoras para responder a la creciente demanda de proyectos, sobre todo en el segmento de centros de datos.

La presión sobre el mercado laboral responde al crecimiento simultáneo de parques industriales, plantas manufactureras, proyectos de energías renovables y centros de datos. La oferta de profesionales especializados no avanza al mismo ritmo que la inversión, lo que comienza a reflejarse en una menor capacidad para ejecutar nuevos proyectos y en riesgos para el cumplimiento de plazos en obras de mayor complejidad.

Los centros de datos representan uno de los segmentos con mayor presión para la industria, ya que ocho de cada diez mercados latinoamericanos reportan limitaciones en la capacidad de los contratistas para atender este tipo de proyectos. En México, esta tendencia coincide con el crecimiento industrial y con mayores requerimientos de infraestructura energética, impulsados por la relocalización de empresas y el fortalecimiento de la infraestructura digital.

Construir en México cuesta más, pero mantiene ventajas competitivas

Además de la presión sobre el talento, el informe prevé que la inflación de los costos de construcción alcance 4.6% en el 2026 tanto en Monterrey como en la Ciudad de México, frente al 3.9% registrado en el 2025. Esto representa un incremento de 0.7 puntos porcentuales.

Pese a que ambas ciudades encabezan los costos de construcción en América Latina, Turner & Townsend considera que México conserva ventajas competitivas para inversionistas y desarrolladores.

Entre ellas destacan los tiempos de suministro para componentes críticos, como tableros eléctricos y generadores, que oscilan entre 13 y 18 semanas, así como la fortaleza de la actividad industrial, la cercanía con Estados Unidos y una cartera robusta de proyectos vinculados con el nearshoring y la transición energética.

Para la consultora, estos factores mantienen el atractivo del mercado mexicano, incluso en un entorno de mayores costos y restricciones de talento especializado. La demanda de infraestructura industrial, logística, energética y digital continúa respaldando la actividad de la construcción en el país.

La capacidad de ejecución definirá las nuevas inversiones

Sergio Panero, Líder Regional de Bienes Raíces para América Latina de Turner & Townsend, afirmó que las decisiones de inversión ya no dependen únicamente del costo de construir.

"Comparar los costos de los materiales y los precios promedio de construcción ya no es suficiente. Los tomadores de decisiones también deben considerar factores políticos y regulatorios, la disponibilidad de talento especializado y la capacidad de las cadenas de suministro", afirmó.

El especialista explicó que la ejecución de proyectos se concentra cada vez más en activos que fortalecen la resiliencia económica de largo plazo. Sin embargo, advirtió que la formación de talento especializado podría no avanzar al mismo ritmo que la demanda de sectores como los centros de datos y la hospitalidad.

"Existe el riesgo de que el crecimiento del talento especializado necesario para desarrollar centros de datos o proyectos de hospitalidad no logre mantenerse al ritmo de la demanda. Las empresas que identifiquen dónde realmente se está priorizando la inversión y respondan con flexibilidad comercial estarán mejor posicionadas para asegurar la capacidad de ejecución de sus proyectos y gestionar eficazmente los riesgos".