Peso mexicano retrocede ante fortalecimiento del dólar por nerviosismo sobre Oriente Medio 

El peso mexicano se deprecia la mañana de este jueves. La divisa local cede terreno ante un fortalecimiento del dólar, mientras los operadores locales esperan noticias sobre una ronda ⁠de conversaciones sobre el T-MEC y evalúan un reporte de inflación en México.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.5301 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3989 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una pérdida de 13.12 centavos o de 0.75 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4361 unidades y un nivel mínimo de 17.3862. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, avanza 0.35% a 101.48 unidades.

"Consideramos que la depreciación podría continuar. La superación de los 17.50 establecería una señal negativa. En este sentido, el ⁠siguiente nivel relevante se ubica en 17.58 pesos, con el soporte en 17.35. Sugerimos mantener posiciones", explicó Análisis Banorte.

Aversión al riesgo

Los precios del petróleo se elevan más de 5%, sobre la línea de 90 dólares, y antes tocaron la zona de 100 dólares con un techo de dos meses, tras conocerse que hutíes de Yemen atacaron dos petroleros saudíes, aumentando las preocupaciones por Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un castigo militar para Irán y sus aliados hutíes después del ataque a los petroleros sauditas en el mar Rojo, que extendieron la guerra a otro punto estratégico fundamental para el transporte de petróleo.

"Hasta ahora, la preocupación se concentraba en el Estrecho de Ormuz, pero ahora una parte se traslada hacia Bab el-Mandeb, por donde transita entre 10% y 12% del comercio marítimo mundial", destacó Sergio Cisternas, analista del broker EBC Financial Group.

T-MEC e inflación local

La tercera ronda de negociaciones entre Estados Unidos y México sobre la revisión del acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC, concluye hoy ⁠en la Ciudad de México. Los diálogos incluyen temas como autos, acero, aluminio, agricultura y asuntos laborales.

A la espera por detalles sobre las negociaciones, los operadores evalúan los datos locales de inflación, que se moderó en la primera mitad de julio a 3.10% interanual. El dato fue el más bajo desde finales de 2020. El subyacente repuntó marginalmente a 3.95%.

"La moneda local es presionada tras los reportes locales de inflación y actividad económica, en un entorno de fortaleza del dólar e incertidumbre geopolítica", dijo Monex Grupo Financiero.