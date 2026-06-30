Inverteca busca abrir el mercado de naves industriales a inversionistas de menor escala

La inversión en inmuebles industriales comienza a abrir espacio a participantes con menores montos de entrada, un mercado que durante décadas estuvo dominado por grandes capitales.

Durante décadas, los activos comerciales e industriales permanecieron fuera del alcance del inversionista promedio debido a los altos requerimientos de capital y a la complejidad operativa que implica la propiedad directa de este tipo de inmuebles.

Sin embargo, Inverteca busca modificar esa dinámica mediante un modelo de financiamiento colectivo que permite participar en proyectos inmobiliarios desde 5,000 pesos, bajo el esquema regulatorio de las Instituciones de Financiamiento Colectivo autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

"El sector inmobiliario es el último gran sector que no había podido ser digitalizado ni democratizado digitalmente", afirmó en entrevista Daniel Quintanilla, fundador y director general de la empresa.

El directivo sostuvo que la intención consiste en acercar oportunidades patrimoniales que durante años permanecieron reservadas para fondos institucionales, family offices e inversionistas con grandes fortunas.

"Invertir en activos comerciales e industriales seguía estando limitado solamente para personas con alto poder adquisitivo, y la idea es cambiar eso", añadió.

El atractivo del ladrillo industrial

La estrategia de Inverteca se concentra en inmuebles comerciales e industriales, un segmento que ha ganado relevancia por el crecimiento manufacturero y logístico del norte del país.

La empresa considera que estos activos ofrecen condiciones distintas a las del mercado residencial, especialmente por la estabilidad de sus contratos y la calidad crediticia de los arrendatarios.

"Los activos comerciales e industriales ofrecen contratos de arrendamiento a mayor plazo, normalmente contratos Triple Net e inquilinos de mayor calidad y solidez financiera", explicó Quintanilla.

El directivo indicó que estas características permiten generar flujos más predecibles para los inversionistas y construir estrategias patrimoniales de largo plazo.

La plataforma inició operaciones formales en agosto del 2025 después de obtener la autorización correspondiente para funcionar como Institución de Financiamiento Colectivo, lo que la convirtió en la primera firma de crowdfunding inmobiliario regulada con origen en el norte del país.

Actualmente, su oferta incluye un portafolio inmobiliario administrado mediante un fideicomiso operado por Banco Actinver, así como una bodega industrial ubicada en Santa Catarina, Nuevo León, que ya cuenta con contrato de arrendamiento vigente.

La compañía proyecta alcanzar 1,000 usuarios registrados al cierre del 2026 y prevé llegar a 5,000 inversionistas activos y 360 millones de pesos invertidos durante los próximos dos años.

Para alcanzar esos objetivos, la empresa prepara una ronda de capital por 1 millón de dólares que destinará a la originación de nuevos proyectos, al fortalecimiento de su plataforma tecnológica y a la expansión de su base de inversionistas.

Quintanilla resaltó que el momento actual del mercado ofrece condiciones más favorables para atraer capital, debido a la madurez que comienza a mostrar el ecosistema del crowdfunding inmobiliario en el país.

Una industria que entra en una nueva etapa

La apuesta de Inverteca ocurre en un momento de crecimiento para el financiamiento colectivo inmobiliario en México. Al cierre del 2025, el sector acumuló 5,909 millones de pesos fondeados, un avance anual de 33%, mientras que los recursos captados durante ese año crecieron 42.4%, hasta 1,462 millones de pesos.

Para Quintanilla, estas cifras muestran que el mercado dejó atrás la etapa experimental y comienza a consolidarse como una alternativa patrimonial para inversionistas minoristas.

El propio sector registró utilidades agregadas positivas por primera vez en el 2025, al pasar de pérdidas por 22.4 millones de pesos a ganancias cercanas a 839,000 pesos, una señal que distintos participantes interpretan como un punto de inflexión para la industria.

La madurez del sector también apunta hacia una etapa de consolidación. Diversos análisis prevén adquisiciones, alianzas estratégicas o la salida de plataformas de menor escala durante los próximos años.

Quintanilla consideró que ese proceso representa una oportunidad para las empresas que cuentan con autorización regulatoria y una estrategia enfocada en nichos específicos, como el inmobiliario industrial y comercial.

En ese escenario, Inverteca apuesta por el segmento industrial y comercial como una vía para ampliar el acceso a un tipo de ladrillo que históricamente había permanecido bajo control del capital institucional.

"Lo que buscamos es traer el sector inmobiliario al siglo XXI, no buscar cosas diferentes, sino proyectos que puedan ser inversiones del tipo patrimonial de mediano y largo plazo para la gente", concluyó Quintanilla.