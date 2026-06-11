¿La inteligencia artificial podrá pagar tu renta? Ya ocurrió el primer caso en México

La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de actividades cotidianas como responder preguntas, redactar textos o generar imágenes; sin embargo, una nueva etapa de esta tecnología busca que los sistemas no sólo sugieran acciones, sino que también las ejecuten. Bajo ese modelo, un agente de IA puede recibir una instrucción de un usuario y completar tareas específicas, incluido un pago previamente autorizado.

Getnet, Mastercard y Neivor concretaron en México la primera operación de comercio agéntico doméstica, una modalidad en la que un agente de inteligencia artificial ejecuta una transacción previamente autorizada por un usuario.

El hecho marca un precedente para el comercio digital, pero también abre la puerta a nuevas aplicaciones en sectores como el inmobiliario, donde gran parte de los procesos financieros todavía dependen de tareas manuales.

La operación permitió que un agente de inteligencia artificial iniciara y completara un pago mediante una infraestructura diseñada para que este tipo de sistemas interactúen de forma segura con plataformas de cobro y redes financieras.

Las empresas no detallaron el monto ni el concepto de la transacción, pero señalaron que el pago fue realizado mediante una infraestructura diseñada para operar con autorización previa del usuario.

De acuerdo con Neivor, el usuario inicia la instrucción y el agente identifica las opciones disponibles, selecciona la alternativa correspondiente y ejecuta el pago dentro de los límites establecidos.

"El comercio impulsado por agentes es una de las principales transformaciones del ecosistema de pagos y del comercio digital. Nuestro objetivo es proporcionar la infraestructura que permita a comercios, plataformas y agentes de IA operar de forma segura, interoperable y escalable, lo que simplifica la adopción de nuevas experiencias de compra impulsadas por inteligencia artificial", comentó Juan Franco, director general de Getnet.

La tecnología detrás de esta operación permite que los usuarios autoricen a un agente digital para realizar determinadas acciones en su nombre.

En la práctica, esto significa que una persona podría solicitar a un asistente de inteligencia artificial que liquide una renta, cubra una cuota de mantenimiento o realice otro pago recurrente sin necesidad de completar cada paso del proceso.

¿Qué cambia para el sector inmobiliario?

El anuncio adquiere relevancia para la industria inmobiliaria debido a que muchas de sus operaciones financieras se ejecutan mediante validaciones manuales.

La administración de condominios, rentas y desarrollos inmobiliarios involucra procesos constantes de cobranza, conciliación de pagos y seguimiento a usuarios con adeudos. En muchos casos, estas tareas consumen una parte importante del tiempo de los equipos operativos.

Neivor, plataforma especializada en infraestructura operativa y financiera para el sector inmobiliario, se convirtió en la primera empresa tecnológica de América Latina en integrar esta tecnología para ofrecer pagos iniciados por los usuarios y ejecutados por agentes de inteligencia artificial.

Según la compañía, un operador que administra alrededor de 80 unidades en renta puede dedicar hasta tres días al mes únicamente a verificar que todos los pagos fueron realizados correctamente.

La integración permite que un residente instruya a un agente de inteligencia artificial para completar el pago en su nombre. El usuario mantiene el control de la autorización, mientras que el sistema identifica opciones disponibles y ejecuta la transacción bajo parámetros previamente definidos.

"El problema del sector inmobiliario ha sido la falta de infraestructura para que el pago ocurra sin fricción. Hoy con Neivor un residente instruye a su agente y el agente completa la transacción: ya no hay formularios, llamadas ni validaciones manuales", comentó Caterine Castillo, cofundadora y directora general de la proptech.

La funcionalidad estará disponible inicialmente para los segmentos de condominios, rentas y preventas, con una implementación gradual durante el segundo semestre del 2026.

El siguiente paso de la inteligencia artificial

La evolución de estas herramientas apunta a que la inteligencia artificial deje de ser únicamente un sistema de consulta para convertirse en un mecanismo capaz de ejecutar acciones concretas.

Mastercard considera que este modelo representa una nueva etapa para los pagos digitales, siempre que opere bajo esquemas de autenticación, trazabilidad y control.

Marcos Peralta, vicepresidente senior del Customer Solutions Center de Mastercard para la división norte de Latinoamérica, destacó la relevancia del avance.

"Estamos orgullosos de haber realizado la primera transacción enteramente doméstica iniciada por un agente de IA en México y en América Latina. Semanas atrás lo hicimos transfronterizo con Santander; hoy, con Getnet y Neivor, lo hacemos local".

Para el sector inmobiliario, la llegada del comercio agéntico podría traducirse en procesos de cobranza más ágiles, menos carga administrativa y una mayor automatización de las operaciones financieras.