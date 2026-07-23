Movilidad limpia: ZEEKR invita a vivir el estilo eléctrico

Hay autos que se manejan y otros que se descubren. ZEEKR pertenece a esa segunda categoría: la de los vehículos que invitan a tocar, observar, escuchar el silencio y entender que la movilidad también puede ser una experiencia de estilo de vida. En México, la marca avanza con una propuesta eléctrica premium que no sólo busca trasladar personas, sino transformar la forma en que se relacionan con la ciudad.

Efraín Gamboa, head of Dealer Network Development de ZEEKR México, lo explica desde la evolución del consumidor: quien llega a la marca ya no pregunta únicamente por potencia o autonomía. Busca tecnología, seguridad, estatus y confianza. También busca una experiencia que confirme lo que imaginó antes de cruzar la puerta del showroom.

La emoción del silencio

En ZEEKR, el lujo no necesita imponerse. Aparece en la precisión del diseño, en la respuesta del vehículo, en la ausencia de ruido y en esa sensación de conducir algo que pertenece al presente, pero mira hacia adelante. La marca, perteneciente a Geely Holding Group, combina ingeniería avanzada, diseño escandinavo y tecnología inteligente, apoyada en la Arquitectura de Experiencia Sostenible, conocida como SEA.

A nivel global, ZEEKR ha entregado más de 420,000 vehículos y cuenta con centros de investigación y desarrollo en Ningbo, Hangzhou, Gotemburgo y Shanghái. Esa escala le permite entrar al mercado mexicano con una narrativa clara: movilidad eléctrica de lujo para consumidores que quieren eficiencia, desempeño y una estética distinta.

Diseño para despertar deseo

ZEEKR X propone una lectura urbana, compacta y sofisticada; ZEEKR 7X responde al deseo de una SUV con tecnología, autonomía y presencia; mientras ZEEKR 001, con silueta shooting brake, habla a quienes buscan potencia visual, desempeño y carácter.

La marca apuesta por una experiencia sensorial. Para Gamboa, cada punto de contacto debe expresar la identidad de ZEEKR: arquitectura, interiorismo, atención en piso, aroma, música y prueba de manejo. La visita deja de ser una transacción para convertirse en una invitación a entrar en un universo de marca.

Showroom

En una época en la que el consumidor llega informado por redes sociales, videos y plataformas digitales, el piso de venta debe superar la pantalla. Ahí ocurre el momento decisivo: sentarse frente al volante, sentir las texturas, percibir la aceleración eléctrica y descubrir cómo el silencio también puede ser parte del lujo.

La propuesta conecta con una generación que busca moverse con diseño, tecnología y conciencia. No se trata sólo de cambiar de auto, sino de elegir otra manera de habitar el trayecto diario.

Conducir es entrar a una idea de movilidad más limpia, más precisa y más sensorial. Una invitación a mirar la ciudad desde otro ritmo, con la certeza de que el futuro también puede sentirse elegante.