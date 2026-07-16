Asesoría certificada elevaría hasta 62% la posibilidad de acceder a un crédito Fovissste

El acompañamiento de asesores inmobiliarios certificados puede aumentar hasta en 62% la posibilidad de que los trabajadores al servicio del Estado accedan a un crédito de vivienda, estimó la vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste), Jabnely Maldonado Meza.

La funcionaria hizo la afirmación durante la firma del convenio de colaboración entre el Fovissste y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), cuyo objetivo es fortalecer la capacitación del sector, ampliar la difusión de los esquemas de financiamiento y mejorar la atención a la derechohabiencia.

“No solamente se trata de acercar la información y promoción de los esquemas de financiamiento, sino de sumar esfuerzos con las y los asesores certificados, y eso significaría aumentar en un 62% esa posibilidad, y el gran beneficio de que haya una atención profesional, cercana, con trato digno y transparente a la derechohabiencia”, señaló Maldonado Meza.

La vocal ejecutiva indicó que el Fondo de la Vivienda atraviesa un proceso de reestructura para fortalecer su vocación social y ampliar el alcance de sus programas.

“El Fondo de la Vivienda de las y los trabajadores ha ayudado a que más de 2 millones de familias tengan un hogar, y el hecho de que AMPI se sume a esta estrategia nos permite lograr nuestra meta y llegar a más personas”, expresó.

La firma del convenio ocurre en un momento en que el Fovissste busca revertir la caída en la colocación de créditos hipotecarios. Entre el 2021 y el 2025, el organismo registró una disminución de 39.3% en el otorgamiento de este tipo de financiamientos, debido principalmente a la falta de vivienda accesible para las y los trabajadores del Estado y al desajuste entre el monto de los créditos y el precio de los inmuebles disponibles.

De acuerdo con la vocal ejecutiva del Fondo, al cierre del 2025 el crédito promedio del Fovissste cubría apenas 60% del valor de las viviendas disponibles en el mercado, cuyo precio promedio alcanzó 1.8 millones de pesos. Ante este escenario, el organismo ha planteado nuevas estrategias para ampliar el acceso al financiamiento, entre ellas la construcción de vivienda y el fortalecimiento del acompañamiento a las personas derechohabientes.

Firma del convenio de colaboración entre la AMPI y el FovisssteCortesía.

Capacitación y difusión de créditos

El convenio establece una agenda permanente de trabajo entre ambas instituciones. Las principales acciones contemplan:

Capacitación bimestral para las y los asociados de AMPI sobre los esquemas de financiamiento vigentes del Fovissste .

. Difusión nacional de los programas de crédito mediante la estructura de la asociación.

Atención y canalización de consultas de personas acreditadas.

Organización de foros y congresos para promover el acceso a la vivienda .

. Elaboración de materiales informativos sobre cultura financiera y créditos hipotecarios.

Participación de especialistas certificados de AMPI en la actualización de los Estándares de Competencia del Fovissste.

La presidenta nacional de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, afirmó que el convenio fortalecerá la profesionalización del mercado inmobiliario y mejorará el acompañamiento que reciben las familias.

“En AMPI creemos que una vivienda no comienza con la firma de una escritura, sino con información clara, asesoría profesional y acompañamiento responsable. Este convenio con el Fovissste representa un paso decisivo para acercar esos elementos a miles de familias mexicanas y fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario”, afirmó.

La dirigente nacional sostuvo que la alianza también permitirá elevar la calidad de la intermediación inmobiliaria y acercar mejores herramientas a la derechohabiencia.

“Hoy consolidamos una alianza estratégica que une la experiencia del sector inmobiliario con el compromiso de una institución fundamental para la política de vivienda del país. Juntos impulsaremos la capacitación, la profesionalización y la difusión de herramientas que permitan a más derechohabientes ejercer su derecho a una vivienda con certeza y seguridad jurídica”, concluyó.