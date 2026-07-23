BMV cae con fuerza por aversión al riesgo en el mercado; Arca Continental lidera el descenso

Las bolsas de valores de México caen con fuerza la mañana de este jueves, tras dos días seguidos con ganancias. Los índices locales bajan, en línea con sus pares de Nueva York, ante una aversión global al riesgo tras una escalada en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, pierde 0.90% a 66,695.83 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cae 0.99% a 1,347.20 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores caen. Los títulos de la embotelladora Arca Continental lideran las pérdidas, con 3.39% menos a 198.58 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Inbursa, con 3.06% a 41.54 pesos, y Walmex, con 2.51% a 47.31 pesos.

Los precios del petróleo se elevan más de 5%, sobre la línea de 90 dólares, y antes tocaron la zona de 100 dólares con un techo de dos meses, tras conocerse que hutíes de Yemen atacaron dos petroleros saudíes, aumentando las preocupaciones por la guerra en Oriente Medio.