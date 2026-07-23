Cámara de Representantes de EU vota de nuevo en contra de la guerra en Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por ⁠los republicanos, aprobó este jueves una ley que ordena al presidente Donald Trump detener la acción militar estadounidense contra Irán, lo que supone el ⁠más reciente reproche simbólico del Congreso ⁠al presidente.

La votación fue de 214 a 208 a favor de la resolución sobre los poderes bélicos, ya que cuatro republicanos se unieron a los demócratas para sacar la ley.

La resolución, presentada por la representante demócrata Pramila Jayapal, ordena a Trump "retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades" contra Irán, a menos que el Congreso lo autorice.

Sin embargo, se trata de una votación en gran medida simbólica. Los legisladores han aprobado resoluciones similares en varias ocasiones en los últimos meses, pero estas no han dado lugar al cese de la guerra.

Los cuatro republicanos que votaron a favor fueron:

Tom Barrett, de Míchigan Brian Fitzpatrick, de Pensilvania Warren Davidson, de Ohio Thomas Massie, de Kentucky

Los republicanos de Trump cuentan con una escasa mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

El Senado tenía previsto votar una resolución independiente, aunque similar, más tarde el jueves.

La votación sigue ⁠al anuncio de Trump de una ⁠intensificación de los ataques contra Irán ⁠y la muerte de más militares estadounidenses.

Trump prometió más temprano este jueves un "castigo militar de ⁠gran envergadura" para Irán y sus aliados hutíes, después de que los combatientes yemeníes atacaron dos petroleros saudíes en el mar Rojo, extendiendo la guerra de Oriente Medio a un segundo punto estratégico clave para el transporte marítimo.

Además, dos semanas después del colapso efectivo de una tregua provisional destinada a poner fin a la guerra, el Ejército estadounidense lanzó otra ronda ⁠nocturna de ataques aéreos contra Irán, lo que llevó a Irán a disparar contra bases estadounidenses en países vecinos.