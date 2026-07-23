Sheinbaum rechaza prohibir la música con apología a la violencia y apuesta por la concientización

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no impulsará la prohibición de canciones que hagan apología del delito o promuevan la violencia, al considerar que la mejor estrategia es fomentar la educación y la concientización, aunque reconoció que los estados tienen facultades para establecer restricciones a las presentaciones públicas de este tipo de espectáculos.

Durante su conferencia de prensa matutina, a la primera mandataria se le preguntó sobre las prohibiciones que algunas entidades han implementado y explicó que las medidas estatales no se enfocan en prohibir la música en sí, sino las presentaciones públicas.

“Es decir, ya no se invita a grupos que tengan que ver con grupos delictivos, sobre violencia, sobre el consumo de drogas o sobre misoginia", señaló.

Sin embargo, la jefa del estado mexicano sostuvo que, desde la perspectiva del gobierno federal, la prohibición no es la vía más efectiva para modificar las conductas sociales.

La titular del Ejecutivo sostuvo que el cambio debe impulsarse mediante procesos educativos y de sensibilización social.

Como ejemplo de los casos en los que sí considera necesaria una regulación, Sheinbaum Pardo mencionó la restricción a la venta y consumo de alimentos con alto contenido de azúcar en las escuelas, al argumentar que responde a la protección de la salud infantil frente a problemas como la diabetes y la hipertensión.

"Estamos protegiendo la salud de las niñas y de los niños por los problemas de diabetes e hipertensión", dijo.

También señaló que el debate sobre regular el uso de teléfonos celulares y redes sociales en las escuelas resulta pertinente por sus implicaciones en el entorno educativo.

“Creemos que es más importante, la educación y la promoción que la prohibición, expresión, pero cada estado tiene derecho a generar estas prohibiciones”, reiteró la titular del Ejecutivo federal.