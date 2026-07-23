Wall Street cae por escalada en Oriente Medio; acciones de Tesla se desploman tras reporte

Los tres principales índices de Wall Street caen este jueves. Los inversionistas toman distancia de los activos de riesgo ante el nerviosismo por la guerra en Oriente Medio, tras el ataque a dos barcos petroleros saudíes que llevó los precios del petróleo a máximos de dos meses.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cede 0.98% a 51,705.96 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, baja 1.25% en 7,405.41 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico pierde 2.40% a 25,073.82 puntos.

Los precios del petróleo se elevan más de 5%, sobre la línea de 90 dólares, y antes tocaron la zona de 100 dólares con un techo de dos meses, tras conocerse que hutíes de Yemen atacaron dos petroleros saudíes, aumentando el nerviosismo por el conflicto en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió un castigo ejemplar tras el ataque que extiende el conflicto del estrecho de Ormuz, por el que pasa 20% del comercio de petróleo mundial, a Bab el-Mandeb, por donde transita hasta 12% del comercio marítimo mundial.

"El regreso de los ataques pone en jaque el camino que los ejecutivos de la Reserva Federal estaban trazando, ya que la presión en los precios del petróleo seguramente repercutirá en la inflación", comentó Andrés Espinosa, gerente de desarrollo de negocio en Excent Capital.

La Fed se reunirá el próximo miércoles y se espera que mantenga la tasa sin cambios con 62% de probabilidad, de acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME Group. Mientras tanto, el mercado busca en los datos pistas sobre el panorama para la política del banco central.

Hoy se conoció que el ⁠número de estadounidenses que solicitaron apoyos por desempleo por primera vez ⁠en Estados Unidos se redujo drásticamente la semana pasada, mostrando que el mercado laboral se mantiene estable y permitiendo a la Fed concentrarse en la inflación.

Las solicitudes ⁠iniciales de subsidios por desempleo estatales bajaron en 22,000, a 187,000 según cifras ajustadas por estacionalidad, durante la semana que finalizó el 18 de julio. Los economistas habían pronosticado un incremento de 2,000 a 212,000 nuevas solicitudes.

En este contexto, seis de los 11 sectores principales del S&P 500 retroceden, con el sector de consumo discrecional (-4.90%) liderando los descenso, seguido por servicios de comunicación (-4.86%) ante las caídas de Tesla (-13.94%) y Alphabet (-7.71%) tras informar resultados.