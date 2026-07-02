Mercado inmobiliario global entra en etapa de crecimiento lento; Fitch descarta una crisis

El mercado habitacional mundial enfrentará un año de menor dinamismo durante el 2026, de acuerdo con la actualización de mitad de año de Fitch Ratings sobre las perspectivas globales de vivienda e hipotecas.

La calificadora prevé un debilitamiento generalizado en la mayoría de las economías relevantes, aunque mantiene la expectativa de incrementos en los precios residenciales en buena parte de los mercados analizados.

“Seguimos esperando que los precios de la vivienda aumenten en la mayoría de los mercados, pero a un ritmo más lento que en el 2025”, indicó la firma en el documento.

Según Fitch, la principal presión para el sector proviene del costo del financiamiento y del deterioro en la capacidad de compra de los hogares.

“La inflación está elevando las tasas de interés hipotecarias, reduciendo la asequibilidad y erosionando la demanda”, expuso la agencia en su informe.

De acuerdo con la calificadora, el mayor costo del crédito limita la actividad del mercado y presiona la situación financiera de las familias interesadas en adquirir una vivienda.

El reporte también identificó señales de debilidad económica que podrían trasladarse al desempeño del financiamiento habitacional durante el resto del año.

“La debilidad del mercado laboral y la disminución de los ingresos reales también aumentan la presión sobre los prestatarios y afectan al rendimiento de las hipotecas”, sostuvo Fitch.

Ese entorno llevó a la firma a elevar ligeramente sus previsiones de morosidad en algunos países ante una mayor presión financiera sobre los hogares.

“El conflicto con Irán ha elevado los precios del petróleo, lo que ha incrementado la inflación y las tasas de interés hipotecarias, presionando los costos de construcción y la oferta de nuevas viviendas”, indicó la calificadora.

El informe añade que el encarecimiento de la energía afecta la construcción residencial y dificulta la incorporación de nuevas unidades al mercado.

Según Fitch, la combinación de mayores costos y una menor capacidad de endeudamiento frenará la actividad inmobiliaria durante la segunda mitad del año.

“La menor capacidad de endeudamiento y la desaceleración del crecimiento económico frenarán la actividad del mercado durante el resto del año”, señaló la agencia.

Tasas hipotecarias frenan la demanda

En América, Fitch incrementó sus previsiones sobre las tasas hipotecarias para México y Brasil ante un escenario de inflación más persistente y menores ajustes en el costo del crédito.

La calificadora no espera que las reducciones en las tasas de referencia se trasladen por completo al financiamiento para la compra de vivienda en ambos mercados.

“Las tasas hipotecarias en México se mantienen prácticamente sin cambios con respecto al año pasado”, indicó el documento.

El Reino Unido y Australia concentran algunos de los ajustes más relevantes en las nuevas previsiones de Fitch para el 2026 y el 2027, luego de que la agencia elevó sus estimaciones de morosidad y tasas hipotecarias y redujo sus expectativas de crecimiento en los precios de la vivienda.

En el mercado británico, el informe atribuyó el incremento en los costos hipotecarios a las expectativas de inflación y al riesgo político que impulsó el rendimiento de los bonos gubernamentales.

Fitch añadió que el ligero debilitamiento del empleo representa otro obstáculo para la actividad residencial en el Reino Unido.

Para Australia, la calificadora prevé una desaceleración importante en el valor de las viviendas por “las tasas hipotecarias más altas, la menor confianza del mercado y la dificultad de acceso a la vivienda”.

El documento también destacó que “el fuerte crecimiento demográfico y la escasez crónica de oferta limitan los riesgos a la baja” en ese mercado.

Canadá registró otra revisión al alza en las previsiones de morosidad, ya que, según Fitch, las quiebras personales alcanzaron su mayor nivel desde el 2009 y numerosas hipotecas se renovaron a tasas más elevadas.

A pesar de ese entorno, la agencia mantuvo una expectativa de crecimiento moderado en los precios de la vivienda canadiense apoyada por una mayor asequibilidad y una oferta más amplia.

En su actualización de mitad de año, Fitch mantuvo la expectativa de aumentos en los precios de la vivienda en la mayoría de los mercados, aunque a un ritmo menor que en el 2025 y en un contexto de tasas hipotecarias más elevadas.