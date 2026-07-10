Incertidumbre por el T-MEC exige a México elevar su competitividad: AMPIP

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría mantener en pausa decisiones de inversión si persiste la incertidumbre. Ante ese escenario, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) considera que la estrategia de México no debe centrarse en esperar el resultado de las negociaciones, sino en mejorar las condiciones internas para atraer inversión.

La organización, que agrupa a los principales desarrolladores y operadores de parques industriales del país, afirmó que el sector privado no tiene capacidad para influir en las decisiones políticas de Washington ni sustituir el papel del gobierno mexicano en la relación bilateral; sin embargo, sostuvo que sí puede contribuir mediante una mayor competitividad.

“El principal riesgo para los próximos años no es una ruptura inmediata del marco comercial de América del Norte, sino una incertidumbre prolongada. Un entorno incierto tiende a retrasar decisiones de inversión, posponer expansiones, encarecer el capital y generar mayor cautela en empresas que evalúan nuevos proyectos, perdiendo agilidad y oportunidad”, informó la asociación en un comunicado.

Actualmente, los socios de AMPIP operan más de 477 parques industriales en 28 estados del país, donde se ubican alrededor de 4,000 empresas de manufactura, logística y tecnología. Además, el organismo reporta más de 100 parques industriales en construcción.

Competitividad interna

A pesar del contexto, la AMPIP consideró que la integración productiva de América del Norte mantiene fundamentos sólidos y que México conserva ventajas competitivas por su capacidad manufacturera, ubicación geográfica, infraestructura industrial y experiencia operativa.

"El desafío actual no es demostrar que la integración regional sigue siendo valiosa, eso ya está probado. El desafío es mantener su funcionalidad y su atractivo, aun cuando persista un entorno político poco predecible", apuntó la asociación.

Bajo esa lógica, el organismo planteó que el país debe compensar la incertidumbre externa con mayor certidumbre local, mejores condiciones para ejecutar proyectos y una estrategia de promoción de inversiones más especializada.

La AMPIP también considera prioritario:

Ampliar la base de proveedores nacionales.

Fortalecer las cadenas de suministro.

Aumentar el valor agregado de la producción para consolidar la integración regional.

Acelerar infraestructura

En el contexto de la revisión del T-MEC, la asociación sostuvo que el país debe acelerar el desarrollo de parques industriales con mejor conectividad y capacidad operativa, así como respaldar la modernización de la infraestructura para enviar una señal de confianza a los inversionistas.

"La conclusión es sencilla: los parques industriales privados en México no pueden resolver la incertidumbre política de América del Norte, pero sí pueden ayudar a que el país llegue mejor preparado a este momento... Si la incertidumbre va a acompañar a la región por un tiempo, la respuesta de México no puede ser esperar, debe ser ejecutar mejor", concluyó la AMPIP.