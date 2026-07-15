Empresas ajustan horarios y logística ante obras en Querétaro

Querétaro, Qro. Debido al reordenamiento vial que enfrentará la capital del estado en las próximas semanas, por las obras del tren Ciudad México-Querétaro, empresas industriales harán ajustes en su operación, de forma adicional, solicitan una alternativa para facilitar el traslado de mercancías en las zonas intervenidas.

El presidente de la Asociación de Mipymes Industriales de Querétaro (Amiqro), Cuauhtémoc Acevedo Toledo, explicó que, mediante la planeación anticipada de sus operaciones, las unidades de producción ajustarán sus horarios de trabajo y reorganizarán sus procesos tanto internos como logísticos para mitigar el impacto vial; otra estrategia es optimizar las rutas de traslado y fortalecer la coordinación logística para reducir retrasos.

Con estos ajustes buscan mantener la productividad de las empresas durante el periodo de las obras (del 13 de julio al 30 de agosto) para ampliar el paso ferroviario que atraviesa el boulevard Bernardo Quintana, una de las principales vías de la capital y de la Zona Metropolitana.

En este sentido, los socios de la Amiqro sostuvieron un encuentro con el director de Proyectos de Movilidad, de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, Miguel Ríos Núñez, para conocer la estrategia vial.

“Las empresas industriales no podemos detener nuestras operaciones ni trabajar bajo esquemas de home office, porque nuestra naturaleza es la producción y dependemos también de las vialidades por el tema logístico. Esta información es muy importante, ya que las empresas industriales están analizando cómo ajustar su operación durante estas siete semanas. Sabemos que es un proyecto importante y lo vamos a apoyar", declaró el presidente de Amiqro.

Para las empresas manufactureras, argumentó el empresario, el trabajo a distancia no es viable, debido a que dependen de las actividades presenciales de los trabajadores que están al frente de las líneas de producción, sumado al traslado constante de las materias primas, de los insumos y de los productos terminados.

En el marco del encuentro, los empresarios pidieron a las autoridades que analicen una estrategia de excepción para facilitar el traslado de unidades de carga y del transporte de mercancías en las áreas de intervención, durante horarios definidos y conforme a las condiciones que determinen las autoridades; el objetivo, refirieron, es proteger las cadenas de suministro y garantizar el flujo de insumos hacia las plantas, así como disminuir las afectaciones a la actividad económica.

El industrial reconoció la relevancia del tren de pasajeros y subrayó la disposición para colaborar, pero señaló que es elemental tener comunicación permanente con las autoridades para mitigar el impacto a la movilidad y garantizar la continuidad de las operaciones.

Periodo de obras

Del 13 de julio al 30 de agosto se ampliará del paso inferior ferroviario que atraviesa el boulevard Bernardo Quintana, como parte de las obras del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro; por la vía férrea corren dos líneas de carga y, en esta fase de las obras, se establecerá una nueva línea de carga hacia el norte y una nueva línea de pasajeros hacia el sur.

La obra está a cargo del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles y autoridades locales colaboran con un operativo de movilidad; por el boulevard transitan habitualmente 150,000 vehículos al día.

Hasta finales de junio, el tren México-Querétaro registraba un avance de casi 20%, de acuerdo con el gobierno federal.

rrg