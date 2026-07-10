Proponen tope de 15% a comisiones que cobran aplicaciones a repartidores y conductores

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales a través del cuidado de sus ingresos, en el Senado de la República se promueve una iniciativa que busca topar las comisiones que cobran las aplicaciones a repartidores y conductores.

La iniciativa promovida por el senador Agustín Dorantes Lámbarri, de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), plantea reformar el artículo 291-H de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para adicionar un segundo párrafo a la fracción V y establecer que el pago mediante la deducción de comisiones sobre los ingresos tenga un límite.

El fin es establecer en el contrato, previamente autorizado y registrado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que cuando se pacte el pago mediante la deducción de comisiones sobre los ingresos generados, las plataformas no podrán cobrar más del 15% del valor total pagado por cada usuario.

“Esta iniciativa tiene como objetivo corregir un desequilibrio económico en las relaciones entre plataformas digitales y usuarios”, señala el Senador en su propuesta. Añade que fijar un tope a las comisiones que las aplicaciones retienen a sus trabajadores generará mayor equidad en este tipo de relaciones y protegerá sus derechos.

Comisiones de plataformas acortan los ingresos

El senador aclara que la iniciativa no busca estigmatizar a las empresas de plataformas digitales, sino visibilizar las problemáticas que genera el cobro de las comisiones a las que tienen que ajustarse sus trabajadores, ya que, en la actualidad, estas oscilan entre el 25% y el 33% de cada viaje o servicio.

El porcentaje que se les descuenta a los trabajadores no es acorde con los gastos que tienen para poder laborar en las plataformas, ya que son ellos quienes, además, deben costear el mantenimiento y uso de los vehículos que utilizan para desarrollar su actividad.

“El objetivo principal es corregir un desequilibrio económico consistente en que las plataformas electrónicas retienen hasta el 30% del valor bruto del servicio, mientras que la persona trabajadora absorbe la totalidad de los costos de capital y operación, resultando en una utilidad neta marginal que vulnera el derecho al trabajo digno”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa.

Trabajar en aplicaciones implica gastos de hasta 49,000 pesos

La iniciativa se inspiró en una propuesta presentada por un conductor de una aplicación digital que, al acercarse al senador, manifestó su preocupación por los gastos y descuentos a los que estaban sujetos trabajadores como él. Emmanuel Chávez, como se identifica, expone que las personas gastan hasta 49,000 pesos para poder trabajar en las plataformas.

Como parte de los gastos anuales, se detalla una erogación de alrededor de 22,000 pesos por una póliza de seguro para transporte privado de pasajeros, 12,000 pesos en mantenimiento por tres servicios anuales, 9,000 pesos en reemplazo de neumáticos y 6,000 pesos en adquisición de telefonía y datos móviles.

El conductor explica que las personas necesitan invertir en el pago de seguro, de mantenimiento e infraestructura, así como del vehículo y del aparato que les permite conectarse, por lo que necesitan trabajar los primeros tres o cuatro meses solamente para cubrir los gastos del vehículo y la comisión de la plataforma.

“Las personas que laboran en plataformas de transporte, por ejemplo, arrancan el año debiendo cerca de $50,000 pesos solo por el derecho a conectarse y laborar en ellas”, refiere la iniciativa.

En el caso de Emmanuel Chávez, advierte que tras los descuentos que se le han hecho por el concepto de comisiones, ha visto reducidos sus ingresos netos de trabajo de plataformas hasta en un 60 por ciento.

La iniciativa presentada durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, donde será evaluada.