Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana retrocede tras jornada volátil; FEMSA lideró las pérdidas
Los índices locales cayeron en una jornada volátil y luego de un inicio de jornada positivo, marcado por un dato del IPP estadounidense menor al esperado.
Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas las negociaciones de mitad de semana. Los índices locales cayeron en unas jornada volátil y después de un inicio de jornada positivo, marcado por un dato del IPP estadounidense menor al esperado.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.17% a 66,399.71 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.31% a 1,336.51 unidades.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con pérdidas. Destacó la caída de las acciones de FEMSA, de 4.03% a 222.91 pesos, seguidas por las de la operadora de franquicias Alsea, con una caída de 2.76% a 41.65 pesos.