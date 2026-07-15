Bolsa mexicana retrocede tras jornada volátil; FEMSA lideró las pérdidas

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas las negociaciones de mitad de semana. Los índices locales cayeron en unas jornada volátil y después de un inicio de jornada positivo, marcado por un dato del IPP estadounidense menor al esperado.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.17% a 66,399.71 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), retrocedió 0.31% a 1,336.51 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron la jornada con pérdidas. Destacó la caída de las acciones de FEMSA, de 4.03% a 222.91 pesos, seguidas por las de la operadora de franquicias Alsea, con una caída de 2.76% a 41.65 pesos.