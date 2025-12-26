Casi 19,000 pesos deberán alcanzar los trabajadores de apps en 2026 para ser asegurados al IMSS

A partir del 1 de enero de 2026, las personas trabajadoras de plataformas digitales que quieran conseguir la protección completa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán que mantener ingresos cercanos a los 19,000 pesos, pues la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya publicó los nuevos porcentajes de exclusión del ingreso neto.

De esta forma, a partir del primer día del próximo año, los conductores y repartidores de aplicaciones que usan automóvil deberán generar casi el doble del salario mínimo mensual para que, tras la exclusión regulatoria, logren acceder a la seguridad social, mientras que quienes trabajan en bicicleta requerirán casi el salario mínimo.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría del Trabajo señaló que con los resultados del piloto se obtuvieron datos que derivaron en ajustes para los porcentajes de exclusión que aplicarán para el cálculo del ingreso neto de las personas trabajadoras de plataformas digitales a partir del próximo año, los cuales son:

A: Autos eléctricos o análogos - 48%

B: Motos de combustión interna, eléctricas o análogas - 32%

C: Bicicletas o sin medio de transporte - 3%

“La definición de los criterios de exclusión busca generar equilibrio entre la protección efectiva de los derechos laborales de las personas trabajadoras y la disponibilidad de las fuentes de empleo, garantizando condiciones de trabajo dignas y el acceso progresivo a la seguridad social”, se lee en el acuerdo publicado en el DOF.

No obstante, la base de un salario mínimo para afiliarse al IMSS y obtener los cinco seguros que ofrece queda igual, esto quiere decir que de los ingresos netos totales, una vez se les haga el descuento según el vehículo utilizado, los trabajadores de aplicaciones deberán alcanzar 9,582.47 pesos mensuales, monto vigente del mínimo a partir del 1 de enero de 2026.

El artículo 291-F de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que para el cálculo de las cuotas de seguridad social como parte del salario base de cotización no se consideran las propinas, y según el 291-C, se considera persona trabajadora de plataformas quien genere ingresos netos mensuales de por lo menos un salario mínimo.

En tanto, quienes no alcancen el monto señalado serán consideradas personas trabajadoras independientes.

Ingreso mínimo de trabajadores de apps para ser asegurados al IMSS

Considerando que el salario mínimo mensual para 2026 será de 9,582.47 pesos y los porcentajes de exclusión dependerán de la herramienta de trabajo utilizada: automóvil, moto o bicicleta; el nivel de ingresos que deberá alcanzar sin contemplar propinas en cada categoría es el siguiente:

Categoría A: Vehículo automotor

Un conductor o repartidor deberá ganar al menos 18,427.83 pesos mensuales para que con el descuento del 48% su ingreso alcance para ser asegurado.

Categoría B: Moto

Un repartidor en moto necesitará ganar por lo menos 14,092.46 pesos mensuales para que con la exclusión del 32% pueda acceder a todos los seguros del IMSS.

Categoría C: Bicicleta o sin medio de transporte

Un repartidor en bici o que no tenga un medio de transporte motorizado necesitará generar ingresos netos mensuales de al menos 9,878.83 pesos, casi el salario mínimo, para que con el descuento del 3% pueda acceder a la seguridad social.

Aquellos que logren alcanzar el monto mínimo requerido podrán acceder a los cinco seguros del IMSS: enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales.

En el caso de quienes no alcancen el umbral, sólo obtendrán el seguro de riesgos de trabajo que los protegerá contra accidentes en trayecto o enfermedades durante el desempeño del servicio realizado en la plataforma.