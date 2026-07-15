Wall Street cierra la sesión con ganancias tras dato del IPP de Estados Unidos

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con avances la sesión de media semana. Las referencias estadounidenses subieron en un mercado animado tras la publicación de un dato de precios al productor de Estados Unidos debajo de lo esperado.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.29% a 52,658.64 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, subió 0.38% a 7,572.40 puntos. El Nasdaq Composite subió 0.62% a 26,269.23.

El Índice de Precios al Productor para la demanda final en Estados Unidos cayó 0.3% el mes pasado. Los analistas esperaban que los precios al productor mostraran estabilidad. ⁠En la comparación a 12 ⁠meses, ⁠se ubicó en 5.5%, debajo de un 6% en mayo.

Tras el reporte, se estima que hay 12% de probabilidades de que la Reserva Federal suba la tasa en un cuarto de punto en la próxima reunión a finales de mes, frente a casi 41% registrado antes del informe de inflación de ayer, con datos de FedWatch de CME.

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo que la inflación es "demasiado alta", pero podría haber alcanzado su máximo. Todo el impulso es limitado por las noticias sobre la guerra en Oriente Medio, con nuevos ataques estadounidenses a Irán.

Los inversionistas recibieron los resultados trimestrales de gigantes financieros. Las acciones de BlackRock (+6.63%) subieron con fuerza después de que la gestora de activos más grande del mundo superó las expectativas de ganancias de los analistas.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas. Destacó el avance de las empresas de servicios de comunicación (+2.82%), seguidas por las de consumo discrecional (+1.82%); el de energía (-1.93%) encabezó las pérdidas.