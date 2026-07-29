6 microcredenciales para mejorar tu empleabilidad

Las microcredenciales son certificaciones que validan capacidades específicas de una persona en un periodo corto de tiempo vinculadas con las necesidades del mercado laboral y son una herramienta mejorar la empleabilidad.

“Impulsan la competitividad profesional y responden a los retos de un mundo laboral en constante transformación y al entorno cambiante, beneficiando a la economía y a la sociedad”, explica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior de la UNAM, las características de una microcredencial son:

Las otorgan proveedores que pueden ser universidades o instituciones como el Coneval que evalúan una habilidad con criterios claramente definidos.

Su valor es independiente y pueden complementar otros saberes.

Registran el logro de un aprendizaje específico y acreditan que el portador cuenta con el saber y la habilidad evaluada.

Cumple con estándares que aseguran su calidad.

Talento con microcredenciales es atractivo para el mercado

Las microcredenciales son digitales y los portadores pueden colocarlas en redes sociales como LinkedIn. El Coneval menciona que nueve de cada 10 empleadores miran más a los candidatos con credenciales digitales en sus perfiles profesionales.

“Para que una microcredencial funciones debe estar conectada con una necesidad laboral real, definida por competencias y evaluada por competencias observables a través de la entrega de un portafolio de evidencias un proyecto o un documentar con la práctica de las competencias”, explica José Escamilla, director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey.

6 microcredenciales para mejorar la empleabilidad

Entre las habilidades más demandadas y mejor pagadas están aquellas relacionadas con lo humano y las relacionadas con aspectos tecnológicos. Las microcredenciales ofrecen capacitarse en estas habilidades y certificarse en ellas. Algunas de las certificaciones sobre estos temas son: