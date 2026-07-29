Un ataque contra un puesto de control en Pakistán causa al menos 15 muertos

Un ataque perpetrado a última hora del miércoles contra un puesto de control en el norte de Pakistán causó al menos la muerte de siete policías y ocho presuntos terroristas, informaron medios locales.

El ataque tuvo lugar en el distrito de Hangu, en la provincia fronteriza norteña de Jaiber Pastunjuá, informó Geo News, citando al jefe de policía del distrito, Tariq Habib.

Otros 22 agentes de policía resultaron heridos, señaló Habib.

Ningún grupo reivindicó de inmediato la autoría del ataque.

El hecho se produce pocos días después de que milicianos no identificados atacaran otro puesto de control en el distrito de Tank, en Jaiber Pastunjuá.

La provincia limita con Afganistán y está presa de una creciente campaña violenta del grupo islamista Tehrik i Talibán Pakistán (TTP).

Pakistán atribuye el aumento de los ataques en Jaiber Pastunjuán a la actividad de grupos armados procedentes de Afganistán, acusación que el gobierno talibán niega.

Estas acusaciones han provocado una profunda crisis entre ambos países vecinos que desembocó en ataques de Pakistán contra territorio afgano en junio.

Según el gobierno talibán y la ONU, estos bombardeos causaron decenas de muertos civiles.

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