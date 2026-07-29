Banco Mundial busca participar en el Plan México, destaca Sheinbaum tras reunión con Ajay Banga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este miércoles una reunión en Palacio Nacional con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, quien manifestó el interés del organismo financiero internacional por participar en el Plan México, la estrategia del gobierno federal para impulsar la producción, el empleo y la atracción de inversiones.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que recibió al titular del Banco Mundial y a su equipo de trabajo, encuentro en el que se abordó la posibilidad de que el organismo colabore con el proyecto económico de su administración.

"En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza", escribió Sheinbaum Pardo en su mensaje publicado en la red social X.

La reunión se realizó horas después de que, durante su conferencia matutina, la mandataria federal confirmara que recibiría al funcionario internacional y adelantara que el Banco Mundial había mostrado un creciente interés en respaldar la estrategia económica de México.

Banco Mundial analiza esquemas de financiamiento

Durante la mañanera, la jefa del Estado mexicano explicó que el organismo ha trabajado de manera cercana con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para explorar mecanismos que permitan fortalecer el Plan México, particularmente mediante esquemas de financiamiento dirigidos al sector privado.

"Ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento del Plan México, principalmente en esquemas que ellos tienen de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de cierta política, en este caso es el Plan México", señaló.

Sheinbaum explicó que el objetivo central del programa es incrementar la capacidad productiva del país, generar empleos mejor remunerados y fortalecer tanto el mercado interno como las exportaciones.

"Plan México significa producir más, con más empleos y mejor remunerados para el mercado interno y para la exportación", afirmó.

Estrategia para diversificar la economía

También, mencionó que el Plan México como el eje de la política industrial de su gobierno y subrayó que la estrategia busca reducir la dependencia económica respecto de Estados Unidos.

La jefa del Ejecutivo sostuvo que, si bien su administración continúa negociando con Estados Unidos para preservar las mejores condiciones comerciales para México, el país también impulsa una agenda propia de crecimiento basada en la inversión nacional y extranjera.

Indicó que el Plan México busca incentivar una mayor inversión de empresas mexicanas para abastecer el mercado interno y fortalecer las exportaciones, además de atraer inversión extranjera directa enfocada en manufactura con destino tanto al mercado nacional como a otros mercados internacionales.