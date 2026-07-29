"Irresponsable" señalar a México por diarrea explosiva en EU: CNA

Guadalajara, Jal. Productores y autoridades sanitarias mexicanas cerraron filas en defensa del campo nacional y rechazaron que exista evidencia que relacione a cultivos mexicanos con el brote de diarrea explosiva provocado por la presencia de Cyclospora Cayetanensis, presuntamente proveniente de lechugas de la planta Taylor Farms de México en Guanajuato, como lo reportó Estados Unidos.

En el marco de la inauguración del XVI Congreso Internacional de Aneberries en Guadalajara, representantes del sector afirmaron que las investigaciones realizadas hasta ahora no han encontrado indicios que permitan atribuir el origen de la contaminación a la producción agrícola mexicana, y subrayaron los estrictos controles de inocuidad que cumplen los alimentos destinados a la exportación.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Estevez Recolons, calificó como "irresponsable" señalar a México sin contar con pruebas concluyentes, y explicó que la naturaleza de la enfermedad dificulta identificar con precisión el alimento que originó el contagio.

"Para que tú como ser humano tengas los síntomas, te tardas dos semanas en saber que tuviste esta diarrea tan mala, pero yo no me acuerdo ni lo que comí hace dos días; ¿tú crees que la gente se va a acordar?. Es muy difícil saber que viene de México y creo que es un poco irresponsable que digan y señalen a México", expresó el dirigente nacional del sector agroindustrial.

Por su parte, la directora de Regulación Fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Maritza Juárez Durán, aseguró que la autoridad sanitaria realizó desde el inicio las investigaciones correspondientes sin encontrar evidencia de contaminación en la empresa involucrada.

Explicó que los estudios de trazabilidad y las inspecciones efectuadas por el organismo determinaron la ausencia de Cyclospora Cayetanensis durante el proceso de producción, por lo que no existen elementos técnicos que vinculen el caso con la operación de la compañía.

"No hay datos que indiquen que en el proceso de la empresa o en su trazabilidad haya existido contaminación", enfatizó.

En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries), Miguel Ángel Curiel, defendió los estándares sanitarios de la agroindustria mexicana y aseguró que los productores nacionales operan bajo estrictos protocolos de inocuidad para cumplir con los mercados internacionales.

Curiel Mendoza sostuvo que los campos agrícolas mexicanos mantienen controles que incluso generan mayor confianza que los observados en otros países productores.

"Con mucha más tranquilidad consumo un tomate o una berrie provenientes del campo mexicano que productos de cualquier otra parte del mundo, por el profesionalismo que se ha desarrollado de la mano de Senasica y de los empresarios", abundó.

Los representantes del sector coincidieron en que la inocuidad alimentaria es uno de los principales activos de la agroindustria mexicana y llamaron a que cualquier investigación sobre brotes sanitarios se sustente en evidencia científica y en procesos de trazabilidad, antes de atribuir responsabilidades a los productores nacionales.