¿Buscas empleo? Estas son las habilidades más demandadas por las empresas en México

El mercado laboral enfrenta una escasez de competencias, principalmente en habilidades humanas. Este fenómeno ubica en la primera línea de selección a las personas que buscan empleo y cuentan con estas capacidades.

De acuerdo con la encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, casi siete de cada 10 empresas en México enfrentan dificultades para cubrir vacantes debido que no encuentran perfiles con las habilidades que demanda el negocio.

Esta escasez de perfiles calificados ha posicionado a las competencias como uno de los elementos más decisivos en el reclutamiento. El informe Tendencias de Recursos Humanos 2026 de OCC evidencia que para el 51% de los profesionales de atracción de talento la evaluación de los candidatos se centra en las habilidades, una diferencia importante con respecto al 36% que prioriza la experiencia previa.

Según los hallazgos de ManpowerGroup, estas son las habilidades más escasas que reportan las empresas en México:

Profesionalismo y ética laboral

Comunicación, colaboración y trabajo en equipo

Adaptabilidad y deseo de aprender

Pensamiento crítico y resolución de problemas

Liderazgo e influencia

Otra muestra de ello, es el análisis que realizó Computrabajo de las más de 1.3 millones de vacantes publicadas el año pasado, las habilidades humanas más buscadas por los reclutados fueron: la comunicación, la proactividad, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación.

“Estas competencias, hoy son determinantes para evaluar el potencial de un candidato, especialmente en entornos laborales marcados por la transformación digital y la automatización. Si bien los conocimientos técnicos siguen siendo relevantes, estos pueden actualizarse con relativa rapidez; en cambio, las habilidades humanas son más difíciles de desarrollar”, indica la plataforma de búsqueda de empleo.

Las habilidades humanas han tomado una mayor relevancia a medida que la digitalización de los procesos avanza, una tendencia que se aceleró aún más con la disrupción de la inteligencia artificial.

El Informe Global de Tendencias de Aprendizaje y Habilidades de Udemy también refleja este panorama, el año pasado la capacidad de adaptación se convirtió en la cuarta competencia con mayor crecimiento en la demanda.

“A medida que la IA se hace cargo de las ‘tareas’ rutinarias, la función del ser humano es planificar, priorizar, cuestionar y verificar los resultados, habilidades que adquieren más valor, y no menos, en la era de la automatización. Todos los empleados necesitan un criterio contextual sólido, capacidad analítica y comprensión ética para validar y mejorar los resultados de la IA”, indica Udemy en su reporte.

Desarrollo de habilidades definirá el éxito de la empleabilidad

El mercado laboral está en un punto de inflexión en torno a las habilidades más demandadas. A decir de Eduardo Alfonso Atencio Bravo, director del Programa de Desarrollo Profesional de BIU University – SUJIS, el éxito de la empleabilidad dependerá de la capacidad de desarrollar nuevas competencias.

“El futuro del trabajo favorecerá a quienes puedan aprender de forma continua y desarrollar habilidades que trascienden cualquier tendencia tecnológica", afirma el especialista.

Esto es así, ya que la digitalización hará que las empresas prioricen el talento con habilidades humanas y una mentalidad de aprendizaje continuo, dos elementos que van a trascender en cualquier contexto de inteligencia artificial. “El talento adaptable será el talento empleable. La capacidad de reentrenarse y ajustarse a nuevos entornos será la moneda profesional más valiosa del 2026”, puntualiza.