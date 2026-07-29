En Puebla, hay 9,418 habitaciones operadas por Airbnb

Puebla, Pue. La Secretaría de Desarrollo Turístico estatal tiene identificadas 9,418 habitaciones operadas a través de la plataforma Airbnb en 19 municipios, lo que representa 22% del total de 41,500 que son alquiladas por distintas aplicaciones en el estado.

La titular de la dependencia estatal, Carla López-Malo Villalón, aseguró que Airbnb está cumpliendo con el pago del 3% del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) para no incurrir en una competencia desleal contra los hoteleros.

Lo anterior, pese a que los dueños de los complejos de cuartos insisten en que, a través de Airbnb, se rentan edificios de departamentos construidos con permisos de uso habitacional y no comercial, lo cual constituye una evasión de impuestos.

Mencionó que, para aumentar la ocupación de cuartos en los hoteles, hay una campaña intensa y, en el caso de Airbnb y otras plataformas, tienen sus propias estrategias de promoción sin participación del gobierno del estado.

“Los ingresos generados por Airbnb en Puebla corresponden a un tema que compete a la Secretaría de Finanzas para su análisis y seguimiento. Es decir, desde hace 2 años se tiene esta obligación por parte de la plataforma”, recalcó.

En julio del 2024, el Congreso de Puebla aprobó la iniciativa a la reforma de la Ley de Hacienda para que plataformas paguen el ISH. En ese año, la propia secretaría informaba que la plataforma contaba con 7,620 cuartos distribuidos en 1,125 inmuebles.

Sube 23.5% operaciones de Airbnb

Ante ello, el número de habitaciones operados por Airbnb en Puebla tuvo un crecimiento del 23.5% del 2024 a lo que se lleva del 2026.

Con la reforma aprobada, Puebla se convierte en el estado 16 del país en cobrar impuestos de hospedaje a plataformas como Airbnb. Entre los que están Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Nuevo León y Nayarit.

López-Malo comentó que el gobierno del estado es vigilante de que se cumpla la ley y generar un piso parejo entre los hoteleros y quienes alquilan cuartos, departamentos o casas a través de cualquier plataforma.

Mencionó que Puebla ofrece alojamiento para todo tipo de presupuesto, ya que los turistas se diversificaron respecto en donde quieren pernoctar o desean tener ahorros que les permitan tener unas mejores vacaciones.

No obstante, reiteró que hubo en su momento una reforma para garantizar un piso parejo y que esto implique más recursos al estado por el cobro del ISH.

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