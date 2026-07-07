Habilidades humanas se vinculan con salarios más altos: OCDE

La capacitación y el manejo de habilidades blandas están asociadas a obtener salarios más altos frente a quien sólo cuenta con capacidades cognitivas, de acuerdo con el informe Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026.

“Los cursos centrados en el trabajo en equipo, el liderazgo y la gestión de proyectos se asocian con los salarios más altos, con una prima salarial por capacitación que supera el 8.5%”, destaca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La capacitación en liderazgo y trabajo en equipo son competencias que aumentan 11.9% las remuneraciones, la gestión de proyectos en 8.9% y la comunicación 5.2%, frente habilidades como el manejo de maquinaria que sólo agrega 2.6% al salario.

“La participación en la formación orientada al desarrollo del trabajo en equipo y el liderazgo, y las habilidades de gestión de proyectos muestran la mayor asociación con los salarios”, añade.

El informe rescata evidencias empíricas que concluyen que las perspectivas de empleo a corto plazo mejoran para las personas que reciben capacitación en comunicación efectiva, trabajo en equipo, colaboración, confianza, empatía, negociación, autoconciencia y perseverancia.

Las habilidades blandas conocidas también como soft skills, power skills o human skills son aquellas que no pueden ser sustituidas o imitadas por las herramientas de inteligencia artificial (IA), explica Luis Gutiérrez Aladro, vicerrector académico en Tecmilenio.

“Por eso son tan demandadas porque es algo que no es susceptible de ser automatizado”, asegura.

Habilidades humanas, diferencial en el mercado laboral

Si las habilidades cognitivas abren la puerta al mercado laboral, las blandas o humanas determinan si una persona obtiene un empleo entre candidatos con similar perfil técnico y su crecimiento laboral.

“Las habilidades técnicas naturalmente te abren la puerta, pero las habilidades blandas son las que al final determinan en gran medida si te quedas en un empleo, si creces en él, si te mueves en tu industria”, sostiene Enrique Cano Bustamante, director adjunto de Generation México.

En su informe, la OCDE menciona que las personas que cuentan con capacitación en ambos tipos de habilidades perciben ingresos entre un 20% y un 27% más altos que quienes sólo participan en programas de habilidades técnicas o blandas y no en ambas.

“El hecho de traer ese tipo de competencias (human skills) va incrementando poco a poco el nivel salarial -dependiendo de la empresa- y sobre todo, las capacidades de promoción de la persona. Cuando tú vas escalando en la organización, se busca más este tipo de habilidades”, añade Gutiérrez Aladro.

Las habilidades humanas aceleran y aumentan las probabilidades para quien está capacitado en ellas, asegura Cano Bustamante. De acuerdo con datos de Generation México, un 78% de los jóvenes que se capacitan en soft skills obtiene un empleo en menos de tres meses, y a los seis meses ya está empleado un 90 por ciento.

Estos jóvenes ganan tres veces más de lo que percibían en su empleo anterior y tras capacitarse en habilidades blandas, añade.

La inversión de las empresas en la capacitación en habilidades blandas también aporta valor a la organización.

“La capacitación para habilidades no cognitivas, como la comunicación, la gestión del tiempo, la toma de decisiones y el trabajo en equipo efectivo, es particularmente efectiva”, indica la OCDE. Y cita que los trabajadores capacitados en esas áreas en cinco fábricas de ropa en India fueron 13.5% más productivos.