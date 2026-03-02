Las herramientas de inteligencia artificial (IA) están de acuerdo en que entre las habilidades más solicitadas para emplearse en el futuro cercano -en 2030, por ejemplo- está el pensamiento crítico y no “que sepan usar…” insertar aquí el nombre de alguna IA.

“El pensamiento crítico y analítico es la habilidad número uno solicitada por las empresas”, respondió Gemini, el asistente de IA de Google, a este reportero humano al preguntarle cuál es la habilidad más demandada para emplearse en el futuro.

Y, además, reconoció algo clave: el pensamiento crítico es una habilidad humana que la IA no puede reemplazar:

“En un mundo saturado de datos y respuestas generadas por IA, el valor humano reside en saber qué preguntas hacer, evaluar sesgos en la información y tomar decisiones que la IA no puede por falta de contexto cultural o ético”, agregó Gemini.

Gemini explora los contenidos existentes en la web, los estructura y con eso responde a las preguntas de los usuarios. Es decir, en su respuesta es altamente probable que retomara información generada por humanos. Meta IA también incluye al pensamiento crítico como la habilidad más demandada.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) consideró a principios de este año que “las capacidades profesionales más valiosas no son técnicas, sino humanas”, de acuerdo con el informe Habilidades de la Nueva Economía: Desbloqueando la Ventaja Humana.

Además, el 40% de las competencias básicas necesarias para desempeñar un trabajo se verán afectadas en los próximos cinco años, estima el WEF.

Humanos, asistentes de IA, organismos internacionales y especialistas coinciden en que el pensamiento crítico y complejo serán no sólo las más demandadas sino también las que resistirán la irrupción cada vez más frecuente de la IA en el mercado laboral, pero qué es y cómo y dónde se aprende.

¿Qué es el pensamiento crítico y el pensamiento complejo?

Especialistas -ahora sí humanos- consultados coinciden en que el pensamiento crítico es una capacidad de las personas para analizar información, cuestionarla, identificar sesgos, contradicciones, asumir la responsabilidad de las propias conclusiones.

“El pensamiento crítico es una capacidad humana de poder tomar decisiones en un marco de valores y principios que tiene la persona. Implica hacerse consciente de lo que estoy pensando y de lo que estoy decidiendo y hasta hacerme también responsable de mis pensamientos y mis decisiones”, explica Luis Gutiérrez Aladro, vicerrector académico en Tecmilenio.

El pensamiento crítico utiliza la capacidad cognitiva del ser humano para analizar, evaluar y detectar sesgos en sobre una información, cuestionarla y verificar que sea verdadera, añade Cimenna Chao Rebolledo, directora de innovación académica de la Universidad Iberoamericana.

“Vale la pena mantener un juicio crítico o una reflexión crítica ante la información que nos arrojan estos sistemas de IA para evitar caer en situaciones de ingenuidad excesiva en donde nos apropiamos de esa información sin ni siquiera cuestionarla”, sugiere Chao Rebolledo, especialista en procesos de aprendizaje mediados por tecnologías digitales.

El pensar críticamente no es una habilidad estática o de manual, sino que la capacidad de reflexión lleva a construirlo con base en las experiencias de la persona y le permite problematizar la realidad, explica Zyanya Díaz, pedagoga y coordinadora de innovación educativa en la Universidad Panamericana.

¿Qué es el pensamiento complejo y para qué sirve?

Mientras que el pensamiento complejo es analizar un problema o una situación desde diferentes perspectivas, buscando sus interconexiones con otros aspecto de la realidad y así, evitar caer en reduccionismos.

“La palabra mágica es interconexión. La búsqueda por generar una visión sistémica o ecosistémica de las problemáticas de los fenómenos naturales sociales, del mercado. Fortalece la implementación de soluciones o la implementación de acciones es una mirada mucho más estratégica y mucho más integral”, describe Chao Rebolledo.

¿Cómo se adquieren el pensamiento complejo y el crítico?

El pensamiento crítico y complejo, como cualquier habilidad humana, se adquiere mediante el contacto con los otros, coinciden especialistas.

“No podemos dárselas al estudiante a través de procesos mecánicos o procesos automatizados. Tenemos que tener un contacto con el ser humano”, subraya Gutiérrez Aladro de Tecmilenio.

En las aulas, el contacto y comunicación entre el profesor y estudiantes es irremplazable para ejercitar el pensamiento crítico. Ahí, la recomendación es cuestionar la información, más que memorizar contenidos.

“Más que resolver preguntas, primero tendríamos que aprender a hacerlas a partir de entender el fenómeno. Es decir, vamos a estudiar un fenómeno de manera compleja, primero vamos a cuestionar y después vamos a buscar las fuentes que nos ayuden a darle solución o darle respuesta”, plantea Chao Rebolledo de la Ibero.

En la interacción con un asistente de IA, la persona recibirá, con frecuencia, lo que quiere escuchar, en cambio, con la interacción con otras personas desarrollará la habilidad para contrastarlas con la propia, pues no le dirán lo que desea sino lo que ellas piensan con base en sus conocimientos y creencias.

“La inteligencia artificial te contesta lo que tú quieres escuchar. Ya sabe qué es lo que tú le pides, cuáles son tus tendencias. A diferencia de si tú interactúas con una persona, la persona no te va a decir qué es lo que quieres escuchar, te va a decir lo que ella piensa, te va a decir lo que ella sabe”, explica Zyanya Días de la UP.

¿Qué hacer en las aulas para fomentar el pensamiento?

Los trabajadores del futuro están en las aulas, pero también los del presente vuelven a ellas para adquirir estas habilidades. ¿Qué hacer en el salón de clases para adquirir la capacidad de pensamiento crítico y complejo?

En principio, el docente requiere volver a tomar tiempo y pausas para escuchar y conocer a los estudiantes, saber cómo y qué piensan, más allá de enseñarles a usar, por ejemplo, una IA.

“Al profesor le estamos pidiendo que le dedique más tiempo a escuchar al estudiante en el entendido de que el estudiante va a usar la inteligencia artificial”, dice el vicerrector de Tecmilenio, institución en el que 85% de sus alumnos usan IA para sus trabajos escolares.

“En el trabajo estamos utilizando inteligencia artificial para ser más productivos, la IA es una herramienta que ayuda a ser más productivo al delegarle tareas repetitivas pero no el ‘derecho de opinar o la capacidad de opinar en lo que nosotros creemos o no creemos”, añade.

¿Cómo evaluar el pensamiento crítico y complejo?

El pensamiento crítico y complejo demanda de profesores e instituciones educativas replantear cómo evalúan a los estudiantes para saber si realmente los están preparando para un mercado laboral que demandará de ellos el ser humano.

“El reto aquí es diseñar tareas donde el estudiante ya no tenga que buscar información, no tenga que sintetizar información, porque eso ya la hace la inteligencia artificial”, explica Zyanya Díaz.

La evaluación, en tiempos de IA, será el cuestionar al alumno identificar qué es correcto del reporte hecho con IA, los errores, identificar fuentes, cuál es su postura sobre la información obtenida.

“No solo que te entreguen resultados los estudiantes, sino que realmente se va como su proceso de pensamiento”, explica Díaz.

También, una forma de fomentar este pensamiento complejo es trabajar en las aulas, con los alumnos, el análisis y estudio de casos, proyecto y problemas desde distintas aristas, sugiere Chao Rebolledo de la Ibero.

“Los empleadores dicen: ‘las habilidades técnicas las desarrollo aquí’, pero el que tengan pensamiento crítico, el que sepan pensar por cuenta propia, el que puedan expresar sus opiniones, eso lo tenemos que desarrollar desde casa y nosotros como escuelas cooperar y contribuir cambiando nuestro modelo de relacionamiento con los profesores y con otros compañeros, cambiando la forma en la que evaluamos el aprendizaje”, explica Gutiérrez Aladro.

¿Gemini, tú tienes la capacidad de pensamiento crítico?, se le pregunta. El asistente reconoce que su “cerebro” no es como el del humano y agrega que carece de experiencias de vida.

“¡Excelente pregunta! La respuesta corta es: sí, pero con matices. No 'pienso' de la misma manera que tú (no tengo conciencia, intuición o experiencias de vida), pero mi arquitectura me permite realizar procesos que se asemejan mucho al pensamiento crítico humano”, responde.

Y pese a que dice “se asemejan”, continúa para insistir en que no es igual que un humano:

“Una pequeña nota de humildad: aunque soy muy bueno conectando puntos lógicos, carezco de sentido común humano y de ética intrínseca. Mi "pensamiento crítico" es una simulación basada en datos y estructuras lingüísticas, no en una convicción personal”, aclara.