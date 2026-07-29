No es lo mismo producir autos en Alabama que en México: Ebrard a Trump

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, declaró que no es lo mismo producir autos en Alabama que en México, destacando la mayor productividad automotriz mexicana.

Esta comparación fue parte de su respuesta a una pregunta de la prensa sobre la reciente declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el Tratado Comercial con Canadá y México (T-MEC) es importante para México y Canadá, pero no para Estados Unidos.

“No me importa, la verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente”, respondió Trump en la víspera a la pregunta de si estaba dispuesto a renovar el tratado comercial en una entrevista en Fox News. “México nos necesita, Canadá nos necesita. Nosotros no necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros”, agregó.

Ebrard fue interrogado sobre ello durante un evento para mostrar el auto KIA SUB EV3, en la Ciudad de México.

“No es fácil competir con México. Se dice fácil. O sea, todo el mundo supone que hacer una planta en México es lo mismo que hacerla en Alabama o es lo mismo que hacerla en… No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque tenemos la número uno. Y no es pleito. Solo estoy dando la información. Nosotros somos la número uno”, dijo Ebrard.

Poco antes, durante la conferencia mañanera en El Palacio Nacional, Ebrard informó que Kia invertirá 649 millones de dólares para establecer una línea de producción del KIA SUB EV3 en Pesquerías, Nuevo León, a partir del 4 de agosto. El vehículo se produce actualmente en Corea del Sur.

“Es la planta número uno del continente americano. Esto lo acaban de enseñar. Se hace una certificación cada año con una pregunta”, comentó Ebrard.

Agregó luego: “¿Cuál es la planta más competitiva, más productiva y que tiene mejores estándares de calidad y también de sustentabilidad desde el punto de vista del medio ambiente? Por eso vieron ustedes que está la ampliación de una planta de energía solar y van a ampliar su planta de tratamiento de reciclaje de agua, porque no van a consumir más agua porque en esa zona hay escasez de agua. Tienes la planta en México número uno del continente americano, certificada”.

El secretario de Economía refirió que sabe que el presidente Trump “está en campaña y tiene sus criterios políticos”, y expresó que no quiere “polemizar” con él.

México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos, acumulando ambos 29% de todo el comercio de productos que realiza Estados Unidos, 16.5% con México y 12.5% con Canadá, manteniendo una diversificada y profunda integración económica, de acuerdo con datos de enero a mayo del año actual.

“Déjame referirme a los hechos. México es el cliente número uno de Estados Unidos, nadie le compra más. ¿Tú crees que necesites a tus clientes? Pues, porlo general, sí. México es un país amigo de Estados Unidos. Somos un buen socio. Nunca les hemos robado nada, ni su tecnología, nada. Nuestros trabajadores son muy productivos. No tengo quejas de ninguna empresa de Estados Unidos, y vaya que hay empresas en México de Estados Unidos, que me haya dicho algo en contra o quejándose de nuestra gente, de sus proveedores mexicanos, de que alguien les haya robado su tecnología”, dijo Ebrard.

Concluyó así: “Acaba de venir el embajador Greer. Nos fue bien, tuvimos una buena conversión. Vamos en septiembre a Estados Unidos. Entonces, bueno, yo respeto mucho al presidente Trump, pero tengo que seguir trabajando”.