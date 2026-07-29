InDrive inicia registro para operar en Querétaro

La plataforma de transporte privado inDrive inició su proceso de registro ante la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (Ameq) para obtener autorización y operar legalmente en la entidad, informó el gobierno estatal.

Una vez que la empresa cumpla con la Ley de la Agencia de Movilidad y Modalidades de Transporte Público para el Estado de Querétaro, la dependencia podría otorgarle un registro con vigencia de cinco años. Durante ese periodo, inDrive deberá proporcionar información periódica sobre los vehículos y operadores que prestarán el servicio mediante la aplicación móvil.

Además, las unidades tendrán que contar con cobertura de seguro de vida, daños y gastos médicos para usuarios y terceros en caso de incidentes, como parte de los requisitos para garantizar condiciones de seguridad en el servicio.

Actualmente, Uber y DiDi son las únicas plataformas autorizadas para ofrecer transporte privado bajo demanda en Querétaro; ambas cuentan con registros vigentes desde marzo del 2023.