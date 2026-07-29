Quintana Roo alcanza su mejor calificación histórica con HR Ratings: Mara Lezama

La agencia internacional eleva la calificación crediticia del estado de HR A+ a HR AA-, reflejo de un gobierno honesto, eficiente y que invierte los recursos del pueblo en el bienestar de las y los quintanarroenses.

Las finanzas sanas se traducen en más obras, mejores servicios y mayor bienestar para las familias quintanarroenses.

Chetumal.- Quintana Roo continúa consolidándose como un estado con finanzas públicas sanas, transparentes y responsables, declaró la gobernadora Mara Lezama Espinosa al informar que la agencia calificadora internacional HR Ratings elevó la calificación crediticia del estado de HR A+ a HR AA-, modificando además su perspectiva de Positiva a Estable, el nivel más alto que la entidad ha alcanzado con esta calificadora desde que inició su evaluación en 2012.

Este nuevo reconocimiento, agregó la Gobernadora, confirma que el Nuevo Acuerdo por el Bienestar de Quintana Roo da resultados.