Nuevo León capacita a empresas en eficiencia energética

La Agencia Estatal de Energías Renovables de Nuevo León (AERNL) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) realizaron el curso "Eficiencia Energética y Sistemas de Gestión de la Energía" para fortalecer la competitividad de las empresas y promover un consumo energético más eficiente.

De acuerdo con información estatal, la capacitación se realizó en colaboración con la Secretaría de Energía, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, el Clúster Energético y la Asociación Mexicana de Empresas de Eficiencia Energética, con la participación de más de 50 representantes del sector.

Durante la jornada, especialistas compartieron herramientas para el diseño e implementación de Sistemas de Gestión de la Energía alineados con la norma internacional ISO 50001, además de presentar casos de éxito sobre reducción de costos operativos, el aumento de la productividad y la mejora del desempeño empresarial.

La actividad forma parte de las acciones que impulsa la AERNL para acercar al sector productivo de la entidad a los Acuerdos Voluntarios de Eficiencia Energética, una iniciativa que promueve mejores prácticas para optimizar el consumo de recursos y avanzar hacia una industria más sostenible.

El curso deriva del convenio de colaboración firmado en marzo entre la AERNL y la CONUEE para impulsar la vinculación con el sector empresarial y facilitar herramientas que mejoren el desempeño energético de las compañías.