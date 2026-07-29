Beneficio operativo de Samsung aumenta 1,813.8% en el segundo trimestre gracias al auge de la IA

El gigante tecnológico surcoreano Samsung Electronics dio a conocer este jueves que su beneficio operativo aumentó 19 veces en el segundo trimestre con respecto al año anterior, gracias a la fuerte demanda de sus chips de memoria impulsada por la inteligencia artificial.

El mayor fabricante mundial de esos dispositivos registró una utilidad operativa de 89.49 billones de wones (unos 62,000 millones de dólares) entre abril y junio, lo que representa un aumento del 1,813.8% interanual, informó la empresa en un documento regulatorio.

rrg