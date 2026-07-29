Cierran 40 franquicias poblanas en un año por ventas o rentas

Puebla, Pue. En Puebla y municipios conurbados, alrededor de 40 franquicias cerraron en los últimos 12 meses por encarecimiento de rentas y bajas ventas.

Así lo dio a conocer, el vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias, Francisco Lobato Galindo. Comentó que la llegada de negocios foráneos también implica competencia y en eso no ponen atención quienes están dentro del mismo giro para invertir.

Comentó que las franquicias tenían entre dos y tres años de operar, la mayoría adquiridas de marcas que tienen presencia en otros estados del país.

Indicó que al menos 40% de las 40 unidades de negocio esperarán unos meses para volver a abrir y el resto desconoce su futuro.

Explicó que siempre la llegada de una franquicia, que quizá operaba desde hace tiempo en Puebla, a otra zona donde hay negocios del mismo giro, trae una afectación, porque roba mercado al ser novedad.

Dar promociones

Lobato Galindo indicó que los negocios del sector deben poner atención inmediata para ofrecer promociones y no ver cómo se va la clientela a la competencia.

Mencionó que también las rentas son otro factor para que una franquicia se mude de local, ya que se elevan hasta 20% por el propietario cuando ven que a una le va bien en dos años.

Consideró injusta esa situación, porque hay negocios que aceptan pagar el aumento para no perder a sus clientes y otros son presionados para dejarlos porque alguien ofrece más dinero.

Mencionó que esos casos se dan en locales que no están en plazas o centros comerciales, sino en plena calle, con lo cual no pueden hacer algo para frenar esos abusos.

Indicó que es un problema constante que las rentas suban, pues de un año a otro, quieren pedirles más a los franquiciatarios, quienes solo pagan el precio extra si hay algún tipo de beneficio; sin embargo, no ocurre.