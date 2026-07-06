4 hábitos de los futbolistas para rendir mejor en el trabajo

El Mundial de Futbol ha dado lecciones importantes para el mundo del trabajo, como la importancia de la diversidad o el edadismo en el trabajo, sólo por citar algunos ejemplos recientes. Hay un aprendizaje que se puede aplicar en la vida diaria de todo trabajador para mejorar el desempeño: los hábitos saludables.

Casos como el de Erling Haalland con su estricta rutina de sueño o Lionel Messi con un enfoque en balance vida-trabajo, son algunos ejemplos de futbolistas que brillan en el Mundial de Futbol y que tienen hábitos saludables que los ayudan a mantener un alto desempeño.

“Muchos de los hábitos que ayudan a los atletas a mantenerse en su mejor nivel también pueden aplicarse en el trabajo y en la vida cotidiana”, indica Wellhub.

De acuerdo con la plataforma de bienestar hay cuatro hábitos saludables que tienen los futbolistas que son replicables en la vida de toda persona y que permiten tener un buen rendimiento:

1. La recuperación es parte del desempeño

Los mejores futbolistas han entendido que el descanso es una parte importante del alto rendimiento. Incluso algunos clubes, como el Brentford de Inglaterra, cuentan con especialistas de sueño que ayudan a los jugadores a enfocarse en dormir mejor. De acuerdo con un estudio de FIFPro, el 23% de los futbolistas experimenta problemas para dormir.

Lo mismo ocurre en el trabajo, la falta de descanso puede afectar la concentración, productividad, energía y resiliencia, destaca Wellhub. En México los tiempos de recuperación de los trabajadores es un reto, según el informe Panorama del bienestar en las empresas 2026 de la plataforma, sólo 38% de los empleados reconoce que tiene una buena calidad de sueño.

2. Identificar cuál es la mejor rutina

No a todos los futbolistas tienen los mismos entrenamientos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi pueden tener actividades más focalizadas y con menos desgaste.

Algo similar ocurre en la vida laboral, mientras algunas personas encuentran bienestar a través del ejercicio o el yoga, otras obtienen mejores resultados mediante la meditación, la terapia, la nutrición o actividades como el entrenamiento funcional.

3. La salud mental es igual de importante que la salud física

La conversación de salud mental en el deporte ha ganado terreno en los últimos años. En el futbol, FIFPro estima que en un equipo de 25 jugadores, al menos tres experimentan problemas de salud mental en una temporada.

En la vida laboral esto también es una realidad. El reporte de Salud mental 2026 de Axa evidencia que el 62% de los mexicanos padece estrés laboral, es el tercer país del mundo con más nivel de burnout.

En ese sentido, Wellhub recomienda no sólo atender la salud física, también adoptar hábitos que ayuden en el cuidado de la salud mental. “Rendir al máximo también implica estar en el estado mental adecuado y saber pedir apoyo cuando es necesario”, señala la plataforma.

4. Red de apoyo como clave para la motivación

Una de las claves de éxito en el futbol es el trabajo en equipo y la conexión entre los compañeros. Este mismo principio se aplica en la vida laboral.

“Los desafíos colectivos y las iniciativas de bienestar ayudan a las personas a construir hábitos más saludables mientras fortalecen el sentido de pertenencia y la cultura organizacional”, apunta la plataforma.

Muchas empresas aprovecharon el Mundial de Futbol para implementar dinámicas para mejorar la cohesión de los equipos y elevar el compromiso laboral.